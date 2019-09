“Ribelli” del M5s | “Deve ripartire sogno” Il movimento esplode

Fonte : ilfogliettone

(Di sabato 7 settembre 2019) "Vogliamo fail sogno. Il5 stelle non puo' ridursi ad ago della bilancia fra destra e sinistra, ma deve rimarcare la sua identita'": cosi' il gruppo di portavoce M5s partecipanti alla riunione di Bologna del 7 settembre 2019, appuntamento lanciato dal consigliere laziale del, Davide Barillari che ha parlato di "ribelli della coerenza". Incontro i cui contorni sono ancora 'top' secret, cosi' come i partecipanti, annunciati come numerosi. "Oggi - dichiara il gruppo che ha partecipato all'incontro bolognese - abbiamo posto le basi di un confronto costruttivo tra portavoce del M5S di diversi parte di Italia e di diversi livelli" .

