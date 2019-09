Platini | ecco l’annuncio | “sono pronto a tornare”

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 7 settembre 2019) “Negli ultimi 4 anni ho vissuto una vacanza forzata. E’ il momento di tornare”. Sono le importanti dichiarazioni di Michel, ex calciatore della Juventus e della nazionale francese, in passato presidente della Uefa che ha annunciato in un’intervista all’emittente elvetica RTS la volontà di tornare nel mondo del calcio. “Tornero’, non so dove e non so come, ma non posso farmi bloccare da una sospensione che mi e’ stata comminata da degli idioti”, le parole di Le Roi che è stato squalificato dalla Fifa nel 2015 per otto anni, poi ridotti a 4 dal Tas, per un controverso pagamento da 2 milioni di franchi svizzeri ricevuto dall’allora presidente Joseph Blatter. “Sono stato vittima di una cospirazione portata avanti da alcune persone all’interno della Fifa, d’accordo con altre della magistratura ...

