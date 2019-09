Mertens | “Napoli? È il mio futuro! Dura digerire il ko con la Juve Sulla Posizione in

Fonte : forzazzurri

(Di sabato 7 settembre 2019): “Napoli? È il mioil ko con lain campo…”. L’ attaccante azzurro parla dopo la sfida col San Marino: “Napoli? È il mioil ko con lain campo…”. Reduce dalla vittoria con il suo Belgio per 4-0 contro il San Marino, dove ha anche realizzato una rete, l’ attaccante azzurro parla in mixer zone di vari argomenti. Di seguito quanto riportato dai colleghi di tuttomercatoweb.com: “Tornare a fare l’ esterno d’ attacco anche nel Napoli come in Nazionale? Mi farebbe anche piacere, vediamo come si può fare. Lukaku? Sono molto contento che sia in Serie A, sarà importante per l’ Inter. Con lui diventerà una grande squadra.battibile? Anche loro hanno fatto grandi acquisti e noi nello scontro diretto abbiamo preso ...

