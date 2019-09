Leclerc in pole fa sognare Monza | ma Vettel accusa | non corre per la squadra

F1 - GP Italia 2019 : Leclerc in pole e Vettel che non è in grado di lanciarsi per l’ultimo tentativo. Poco gioco di squadra in Ferrari : Le qualifiche di Monza hanno regalato grandi emozioni e colpi di scena fino alla bandiera a scacchi per un finale praticamente mai visto nella storia recente della Formula 1. Charles Leclerc si è aggiudicato la pole position del Gran Premio d’Italia 2019 anche se gli ultimi minuti del Q3, oltre ad essere sotto investigazione, faranno discutere a lungo e potrebbero lasciare degli strascichi in casa Ferrari nel rapporto tra i due piloti di ...

F1 - GP Italia 2019 : Vettel svantaggiato dal gioco delle scie. Leclerc in pole con furbizia? : La pole position della velocità e dell’astuzia. Potremmo definirla così la p.1 n.4 in stagione del monegasco Charles Leclerc. Nel Tempio della velocità, a Monza (sede del 14° round del Mondiale 2019 di F1), il monegasco ha centrato il proprio obiettivo e, dopo aver siglato il miglior crono al primo colpo nella Q3 in 1’19″307, con 39 millesimi di vantaggio su Lewis Hamilton e 47 su Valtteri Bottas (Mercedes) e 150 sul team-mate ...

VIDEO F1 - GP Italia 2019 : gli highlights e le azioni salienti delle qualifiche. Leclerc in pole position tra le polemiche : Dalla caccia alle streghe alla caccia alle scie. Si può giocare e parafrasare finché si vuole ma quanto è avvenuto nel corso delle qualifiche del GP d’Italia, quattordicesimo round del Mondiale 2019 di F1, non è bello. Sì, perché il rallentamento e i giochi strategici del Q3 del time-attack a Monza non sono stati di certo all’insegna della correttezza e dell’agonismo puro. La melina a cui si è assistito, con nessuno che voleva ...

Pole in finale-caos - Ferrari Leclerc fa sognare Monza : La qualifica piu' incredibile della storia della Formula 1 premia Charles Leclerc. La delusione dei tifosi Ferrari per il finale anti-climatico del Q3 dura poco e si trasforma presto in un clamoroso boato per la quarta Pole position - la seconda consecutiva, la 21esima della Ferrari a Monza - nella giovane carriera del monegasco, capace di sfruttare da rapace la 'melina' suicida dei rivali: i suoi avversari infatti si marcano troppo a lungo nel ...

Formula 1 – Leclerc in pole position a Monza - ma occhio alle Mercedes : la griglia di partenza del Gp d’Italia : Charles Leclerc partirà in pole position a Monza, con lui in prima fila Lewis Hamilton, subito dietro Bottas e Vettel: la griglia di partenza del Gp d’Italia Al termine di un Q3 macchiato dalla strategia, nel quale i piloti hanno preferito rallentare e non concedere la scia, pur di non favorire nessuno, Charles Leclerc si è ritrovato in pole position nel Gp d’Italia grazie al giro firmato prima dell’incidente di Raikkonen. ...

Leclerc fa sognare la Ferrari a Monza : pole davanti a Hamilton : Charles Leclerc partirà in pole nel GP d'Italia. Il monegasco della Ferrari si è preso la prima casella della griglia di Monza al termine di un Q3-farsa, in cui tutti i piloti hanno rallentato per cercare le scie e poi hanno preso bandiera a scacchi, senza poter migliorare il tempo del primo stint. Al fianco di Leclerc scatterà la Mercedes di Hamilton, in seconda fila Bottas e Vettel. Ma l'ultimo giro del Q3 è sotto investigazione.

Monza - la Ferrari di Leclerc in pole position : «Un onore davanti ai tifosi» : La Ferrari di Charles Leclerc ha conquistato la pole position. Seconda la Mercedes di Lewis Hamilton, mentre è quarta l’altra Ferrari di Sebastian Vettel dietro a Valtteri Bottas, terzo

Formula 1 – Leclerc si gode la pole - Hamilton sorride - rammarico Bottas : le parole dei top 3 al parco chiuso di Monza : Charles Leclerc si prende la pole a Monza davanti ad Hamilton e Bottas al termine di una qualifica ‘sporcata’ dalle strategie: le parole dei piloti al parco chiuso Incredibile il finale delle qualifiche del Gp d’Italia. Tutti i piloti giocano di strategia, restano ai box per non lasciare la scia agli avversari, uscendo solo con 2 minuti di tempo per non prendere la bandiera a scacchi ne ne punisce 7 su 9 (Raikkonen era ...

F.1 - GP d'Italia - Pole position per la Ferrari di Charles Leclerc : La Ferrari conquista la Pole position del Gran Premio d'Italia, quattordicesima prova del Mondiale di Formula 1. Charles Leclerc ha firmato la Pole position, fermando il cronometro sull'1:19.307. Il monegasco ha preceduto le due Mercedes di Hamilton e Bottas, mentre Sebastian Vettel ha ottenuto il quarto tempo.In aggiornamento...Guarda la classifica completa delle qualifiche

Charles Leclerc partirà in pole position con la Ferrari nel Gran Premio d’Italia : Il pilota della Ferrari Charles Leclerc partirà in pole position nel Gran Premio d’Italia, che si correrà domani alle 15 sul circuito di Monza. Dietro di lui partiranno i piloti della Mercedes Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, seguiti dal Ferrarista

La pioggia grazia la Ferrari e Leclerc si aggiudica la seconda Pole position : Leclerc fa bis e dopo il Gran Premio del Belgio, conquista tra gli applausi del pubblico la sua seconda Pole position stagionale nel gran premio di Monza che prenderà il via domani. La pioggia ha graziato la Ferrari, proprio come auspicato oggi dalla Gazzetta dello Sport che aveva proposto un intervento di Mattia Binotto che spiegava i motivi per cui le auto del cavallino temevano la pioggia a Monza, circuito su cui non partono ...

Qualifiche pazzesche a Monza! Tutti esitano nel Q3 - la bandiera a scacchi punisce i big : Leclerc ne approffitta e fa la pole : Finale incredibile nelle Qualifiche del Gp d’Italia: dopo lo schianto di Raikkonen Tutti aspettano troppo a rientrare in pista e prendono la bandiera a scacchi! Leclerc ringrazia: il suo miglior giro gli vale la pole senza sudare Monza è il ‘Tempio della velocità‘, ma quando ci si mette di mezzo la strategia, anche le monoposto di F1 possono diventare davvero molto lente. È quanto accaduto nel pazzesco finale delle ...

Gp Italia : pole a Leclerc - poi Mercedes : 16.21 pole position di certo insolita per Leclerc a Monza. Il secondo e decisivo giro della Q3, infatti,'salta' per tutti i top drivers a causa di una follia colletiva nel giro di lancio percorso troppo lentamente: solo Leclerc (che era già in testa) e Sainz evitano la bandiera a scacchi. Le Mercedes (Hamilton davanti a Bottas) non possono migliorare la seconda e terza posizione, Vettel la quarta. Ottima prova complessiva delle Renault: ...

LIVE F1 - GP Italia 2019 in DIRETTA : prove libere 3 - Leclerc e Vettel affilano le armi per la pole : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione qualifiche di oggi Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP d’Italia, quattordicesimo round del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato di Monza i team sfrutteranno questa sessione per prepararsi al meglio in vista delle qualifiche. Le prove libere del day-1 sono state un antipasto di quel che ci si aspetta, ovvero una sfida sul filo dei millesimi. ...