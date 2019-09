Le ultime dai campi – Indicazioni importanti dalla partitella del Milan | novità per

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 7 settembre 2019)– Ultimo giorno di lavoro per il, che chiude la settimana della sosta delonato con una sgambata amichevole aello, contro la formazione Under 18 rossonera. Giampaolo, con una rosa decisamente rimaneggiata, ha voluto svolgere questo test di 60 minuti su campo ridotto. Questo l’undici schierato dal tecnico rossonero: Donnarumma A., Conti, Musacchio, Duarte, Calabria; Borini, Brescianini, Bonaventura; Olzer, Castillejo, Capanni. Laè terminata 8-1, con i seguenti marcatori: Borini (2), Capanni, Brescianini, Castillejo, Calabria, Bonaventura e Olzer per la prima squadra; Bassoli ha segnato per la formazione Under 18. Buone le sensazioni arrivate da Bonaventura, ormai pronto per rientrare a pieno ritmo, cosi’ come Conti e il nuovo acquisto Duarte. Presente sul campo, per un lavoro differenziato, Theo Hernandez, che da martedì ...

