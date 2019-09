Harper ossessionata da Harry Potter | David Beckham le costruisce un mega castello

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 7 settembre 2019) Novella Toloni Victoriaha svelato, attraverso i social, la passione della figlia più piccola per il famoso maghetto e della dedizione del maritonel realizzare per la piccola ildiin miniatura Fino ad oggi sapevamo checi sa fare con il pallone. A quanto pare però se la cava bene anche con il fai da te o meglio, con le costruzioni. La moglie Victorialo ha ripreso in alcuni video, pubblicati sui social, dove il calciatore è concentrato nella realizzazione di un imponentedi mattoncini. A svelare il motivo del nuovo hobby del marito è stata la stilista. "da, che bravo papà!", scrive Posh Spice nelle storie del suo profilo Instagram mentre filma il compagno intento a costruire ildi Hogwarts., nei brevi filmati, sfoglia il libro delle ...