Ghirelli | “Abbiamo fatto una rivoluzione Peccato che solo la Juve abbia la squadra B”

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 7 settembre 2019) La Gazzetta dello Sport intervista Francesco Ghilrelli il n°1 della Lega Pro per parlare dellamessa in atto quando alla guida c’è lui, innanzitutto rispetto delle regole Primo: la riammissione dei club virtuosi è diventata regola, niente spazio a banditi e furbetti. Secondo: l’anno scorso oltre quaranta stadi erano fuori norma, quest’annomo impianti in regola, illuminazione adeguata, seggiolini per tutti e addirittura in plastica riciclata, vedi Pontedera. Significa rispetto per la gente. Terzo: stretta decisa sulle iscrizioni, con la documentazione da presentare in unica soluzione, non a puntate. Parola chiave: credibilità La serie C ha riacquistato credibilità agli occhi dei tifosi e questo a riportato le persone allo stadio, 12mila abbonati per la Ternana. E poi ci sono il Monza, il Bari e il Vicenza. Si punta a dare delle possibilità reali ai giovani ...

