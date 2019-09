Dormire in aereo è pericoloso | orecchie a rischio

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 7 settembre 2019) Luca Sablone In serio pericoloe timpano: la situazione potrebbe essere aggravata da raffreddore e allergia Un tranquillo pisolino per ammazzare il tempo durante un lungo viaggio in. Si può fare, ma è bene tenere a mente determinati consigli per evitare certi fastidi. Ci si può addormentare dopo il decollo per poi svegliarsi prima dell'atterraggio, altrimenti a rimetterci potrebbero essere le: si andrebbe in contro a otiti o addirittua a perforazioni del timpano. A spiegarlo è Arianna Mengucci, audiologa e foniatra del Centro Medico Santagostino di Milano: "Nello stato ottimale la pressione atmosferica e quella interna dell’orecchio è la stessa, e a regolare questo meccanismo è la tuba di Eustachio: un piccolo canale che collega orecchio medio e rinofaringe". Il loro compito è quello di equilibrare fisiologicamente la pressione, ma in caso di cambi ...

