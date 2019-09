Carlo Filippo e Sofia di Svezia | l’altra royal family che piace anche sui social

Fonte : vanityfair

Non saranno famosi come William e Kate e Harry e Meghan, madi, 40 anni eHellqvist, 34, sono considerati tra le coppie coronate più belle e più sexy del mondo. E i lorobaby, Alexander, 3 anni compiuti lo scorso 19 aprile, e Gabriel, nato il 31 agosto 2017, grazie alle foto postate dai genitori su Instagram rischiano di diventare temibili «rivali» per George, Archie & co. L'ultimo scatto, bellissimo, è arrivato in occasione del secondo compleanno di Gabriel. Un primo piano del secondogenito che ride di gusto sommerso ...

