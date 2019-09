Fonte : Blastingnews

(Di sabato 7 settembre 2019) In questi giorni, solo dopo due giornate di campionato, la Serie A è in stand-by per dare spazio alle nazionali. Tra i giocatori che sono stati convocati da Mancini c’è anche Federicoche, nell’intervista rilasciata a Donatella Scarnati di Rai Sport, ha parlato del momento no che sta vivendo alla Juventus e conseguentemente in Nazionale. L’esterno d’attacco ha giocato solo pochi minuti in campionato e ciò, secondo lui, avrebbe influito negativamente sulla prestazione offerta contro l’Armenia. Il giocatore è consapevole che l’organico della Juventus è costituito da grandiper cui c’è forte concorrenza e il mister sceglie in base all’avversario, e secondo la condizione dei singoli: “È normale nelle grandi squadre succede sempre così e ci sono giocatori forti che restano in panchina”. L’ex viola, come del resto tutti i calciatori, vorrebbe giocare tutte le 60 partite ...

JuvMania : #Bernardeschi: “Quando hai a disposizione più campioni è una medaglia con due facce” - breathingsnoww : Bernardeschi padre sul serio, e chi ci credeva quando è uscita la notizia, perchè io no - bornwithtiziano : ricordo il tweet di una ragazza quando uscì settimane fa la notizia di Bernardeschi padre che diceva una roba del t… -