Benevento | Inzaghi | “Mi auguro a fine stagione di poter festeggiare qualcosa di

Il Monza di Berlusconi sfida il Benevento di Inzaghi - Galliani : 'Non sentirò Pippo' : Dopo il brillante debutto di domenica scorsa in Coppa Italia contro l'Alessandria, il Monza si sta preparando per la difficile sfida del Vigorito contro il Benevento. La partita avrà un sapore speciale per Silvio Berlusconi (patron del Monza), Adriano Galliani, Cristian Brocchi (allenatore del Monza) e Filippo Inzaghi, tecnico dei sanniti: i quattro sono legati da un ottimo rapporto che si è costruito negli anni vincenti del Milan. ''Con Filippo ...

L'egoismo vincente di Inzaghi per riportare Benevento in serie A : Una caratteristica non è mai cambiata in Filippo Inzaghi: “La cosa che più mi ha colpito è la sua grande voglia di vincere, in lui ci sono la determinazione e la ferocia che aveva in campo”, così Oreste Vigorito, presidente del Benevento, alla presentazione del suo nuovo allenatore. Determinazione e

Napoli - l’allievo supera il maestro : il Benevento di Inzaghi batte gli azzurri di Ancelotti : Inizia con una sconfitta la stagione del Napoli. Nel ritiro di Dimaro, la squadra di Carlo Ancelotti, in formazione ampiamente rimaneggiata e senza molti big, è stata sconfitta dal Benevento in amichevole con il risultato di 2-1. Dopo il vantaggio di Callejon al 21′ per il Napoli, i giallorossi sanniti allenati da Pippo Inzaghi hanno ribaltato il risultato con le reti di Coda al 34′ e Vokic all’88’. In alto la ...

CorSport : Napoli-Benevento - “un confronto romantico” tra il maestro Carlo e l’allievo Inzaghi : Oggi, alle 17.30, il Napoli incontrerà il Benevento per la prima amichevole stagionale, a Dimaro. I biglietti sono tutti esauriti già da ieri e l’atmosfera è di grande attesa. Tra i pali ci sarà Karnezis: Ospina è ancora alle prese con vacanze e problemi familiari mentre Meret arriverà a Dimaro solo il 18 luglio. Nel corso della ripresa potrebbero giocare anche i Nazionali arrivati negli ultimi due giorni in ritiro, mentre dal primo minuto ...

Benevento - Vigorito rivela : “Inzaghi quì perché voleva il Napoli. Gli è rimasta nell’anima una favola…” : Benevento, Vigorito rivela: “Inzaghi quì perché voleva il Napoli. Gli è rimasta nell’anima una favola…”. Benevento, Vigorito rivela: “Inzaghi quì perché voleva il Napoli. Gli è rimasta nell’anima una favola…”. “Che devo fare con Inzaghi? Io ho Imbriani”. Con questa frase, Vujadin Boskov comunicò al suo presidente, Corrado Ferlaino, che il mancato passaggio di Inzaghi al Napoli per ...