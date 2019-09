100 anni di Gianni Brera | tra Rombo di Tuono | Pelé e Leopardi

Mura : se Brera avesse 100 anni - gli piacerebbero Belotti e l’Atalanta. Il Sarri di Torino no : Gianni Mura, su Repubblica, ricorda Gianni Brera nel centenario della sua nascita. Lo fa immaginando cosa gli sarebbe piaciuto e cosa no di questi tempie di quelli appena meno recenti, che non può e non ha potuto vivere, purtroppo o per fortuna. L’elenco delle cose, persone ed episodi trattati da Mura è lunghissimo. Ne sceglieremo solo i più significativi per noi. Ad esempio, il giornalista è sicuro che a Brera sarebbe piaciuto il triplete ...

Gianni Brera - 100 anni fa nasceva il re dei giornalisti sportivi : Gianni Brera, 100 anni fa nasceva il re dei giornalisti sportivi Raccontò Mondiali di calcio e Olimpiadi, le grandi corse ciclistiche, l’atletica e i personaggi dello sport italiano e mondiale. Fu anche polemista eccezionale e inventore di neologismi che ancora oggi sono usati per raccontare il pallone sui giornali e in ...

Brera - il fuoriclasse della penna stregato dal Genoa : l'8 settembre avrebbe avuto 100 anni : Tra pochi giorni avrebbe compiuto 100 anni, Gianni Brera, celebre giornalista sportivo e gran tifoso del Genoa, riecheggia tra i racconti di chi lo ha vissuto. Qualcuno potrebbe definirlo un personaggio mitologico, proprio come il Grifone, altri semplicemente un fuoriclasse con la penna. Gianni Brera è stato l'esempio lampante di un giornalismo sbottonato, incisivo, originale e perennemente sorprendente. L'incastro perfetto di parole e ...

Pensioni anticipate a quota 100 - Brambilla : 'Uscita flessibile tra i 64 e i 70 anni' : "Le Pensioni anticipate a quota 100 vanno cambiate". A dirlo è Alberto Brambilla, già sottosegretario al Welfare dei governi Berlusconi dal 2001 al 2006 e "padre putativo" della stessa riforma delle Pensioni a quota 100. Dalla quale, comunque, oggi il presidente di Itinerari previdenziali prende le distanze perché la misura non è stata varata nel modo in cui aveva previsto. E nemmeno gli effetti di abbattimento della riforma Fornero, come ...

Pensioni ultima ora : Quota 100 resta - Damiano “pensione a 63 anni” : Pensioni ultima ora: Quota 100 resta, Damiano “pensione a 63 anni” Pensioni ultima ora: in caso di governo M5S-PD quale sarà il futuro di Quota 100? Nel Partito Democratico sono tante le voci che parlano di previdenza ma al momento non ci sono posizioni ufficiali soprattutto rispetto alla formazione di un ipotetico nuovo esecutivo. Ciò premesso si levano le voci di autorevoli esponenti che già in passato hanno trattato la materia, ricoprendo ...

M5S-Pd - il restyling di Quota 100 può portare in dote 12 miliardi in due anni : Il destino di “Quota 100” ha subito trovato posto nell’agenda dei lavori dei tavoli tecnici di Dem e Cinque stelle. La strada imboccata dalle due forze politiche porta, per il momento, a una significativa “manutenzione” dello strumento per il pensionamento anticipato con almeno 62 anni di età e 38 di contribuzione

Pensioni - Brambilla su riforma quota 100 : 'Uscita anticipata a 64 anni e 37 di contributi' : Arrivano i primi bilanci e le prime proposte di riforma delle Pensioni anticipate a quota 100 nell'ambito della discussione generatasi sul futuro della misura introdotta da Matteo Salvini e dal M5S in vista della formazione del nuovo Governo e della legge di Bilancio 2020. Secondo le stime, in tutto il 2019 le uscite di pensione con quota 100 saranno inferiori del 30 per cento rispetto alle aspettative iniziali, ma i dubbi maggiori sono dei ...

Pensioni : Q100 non basta - Brambilla lancia uscita a 64 anni : "Una flessibilità in uscita è necessaria, ma soprattutto occorre concludere il ciclo delle riforma dando certezza a tutti i cittadini con regole semplici e valide sia per i retributivi, misti e contributivi puri", lo ha spiegato il Presidente del Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali molto vicino alla Lega Alberto Brambilla che, in vista della formazione del nuovo esecutivo ha espresso le sue opinioni sulla Quota 100. Dichiarazioni che ...