Simone Verdi si presenta | “penso di essere adatto per il gioco di Mazzarri”

Simone Verdi e la sua Laura salutano in lacrime Napoli ed i napoletani : Tramite i social, Simone Verdi e la sua fidanzata Laura Della Villa, hanno salutato Napoli ed i napoletani con parole di sincero affetto e dispiacere. Simone Verdi saluta i suoi ex tifosi e rimanda l’appuntamento in campo. “Ciao Napoli. Mi hai accolto e mi hai voluto bene dal primo giorno. Mi sono sentito a casa! Avrai sicuramente un tifoso in più! Ci vediamo presto in campo. Un grosso in bocca al lupo!” ...