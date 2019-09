LIVE Superbike | GP Portogallo 2019 in DIRETTA | al via le FP1 | tutti i piloti in pista

Fonte : oasport

(Di venerdì 6 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.30 SEMAFORO VERDE!!di nuovo in azione dopo quasi due mesi di sosta (a parte per i test privati). 11.28 Le condizioni atmosferiche sono perfette nella mattinata di Portimao: temperatura dell’aria sui 26°C mentre quella dell’asfalto si aggira attorno ai 34°C. Le previsioni sono ideali anche per i prossimi giorni, dunque assisteremo ad un Gran Premio delcompletamente asciutto. 11.25 Attenzione alla possibile variabile impazzita di questo fine settimana e di questo spezzone finale di stagione: Toprak Razgatlioglu. Il talentuoso 22enne turco ha messo in evidenza parte del suo talento in questa seconda stagione incon la Kawasaki indipendente del Team Puccetti ed ora sarà estremamente motivato nel tentativo di battere Rea dopo aver trovato un accordo con Yamaha per il prossimo ...

