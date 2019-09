La scommessa del Conte bis | trasformare i 5 stelle in una forza istituzionale

Governo - la scommessa del premier : più forte senza numeri due : «Si fa, perchè tranne Bannon questo Governo lo vogliono tutti». Dopo l'endorsement di Donald Trump a Giuseppe Conte, al Nazareno c'è chi ha voglia di ironizzare....

Crosetti : Lukaku è la scommessa dell’Inter di Conte : Con l’affare Lukaku l’Inter corre incontro alla Juventus padrona, scrive Maurizio Crosetti su Repubblica. “Con Lukaku in mezzo all’area, la galoppata nerazzurra già appare più ricca di potenza, rabbia, velocità. Accostando l’orecchio a terra la si sente tremare come nei film western quando carica il bisonte”. Forse Conte smetterà di mugugnare, certo non potrà più dire che il progetto del club è in ritardo. Ma, la domanda ...

Invece del McDrive a Caracalla ci vorrebbe la scommessa della Land Art : Stop al McDrive alle Terme di Caracalla. Cinque giorni di mobilitazione dell’opinione pubblica hanno annullato, al momento, cinque anni di cattiva, ottusa burocrazia, politica e amministrazione, con l’annuncio del Mibact di bloccare il progetto.La scorsa settimana un articolo in cronaca di Roma di Repubblica, ripreso e rilanciato, anche con atti parlamentari ispettivi, da quella parte di politica che lavora per la gente e dice ...

La «Cavalleria» del San Carlo tra i Sassi di Matera : ok - la scommessa è giusta : Sulle rocce a picco di San Pietro Caveoso scorrono le immagini in presa diretta del dramma di Turiddu, Alfio, Santuzza e Lola mentre una pedana porta i cantanti dal palcoscenico in mezzo al...