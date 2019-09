Genoa | sconfitta a Chiavari contro l’Entella | finisce 3-2

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 6 settembre 2019) Ilcede per 3-2 ain amichevolela Virtus Entella. Rossoblu avanti per due volte con Favilli e due volte raggiunti, prima del sorpasso finale. Favilli porta in vantaggio i rossoblu' al 13′, alla mezz'ora ecco il pari di De Luca, poi al 37′ il nuovo vantaggio del Grifone, firmato ancora dall'ex attaccante della Juventus che di testa incorna sul cross di Criscito. L'Entella riagguanta il pareggio a inizio secondo tempo con Toscano servito da De Luca, poi a due minuti dalla fine entrata fallosa di Goldaniga e rigore trasformato da Mancosu per il definitivo 3-2.

