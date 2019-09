Gears 5 presenterà numerose opzioni che renderanno il gioco più accessibile a persone con

Fonte : eurogamer

(Di venerdì 6 settembre 2019)5 di The Coalition, oltre a presentare una campagna più ampia e molte modalità multiplayer, includerà un eccellente supporto all'accessibilità percon disabilità. Ilsarà dotato di molteper aiutarecon problemi a godersi l'esperienza.Secondo un post di Can I Play That?, "5 è essenzialmente una masterclass sull'accessibilità per non udenti o con problemi di udito". Ad esempio, i giocatori affetti da protanopia, deuteranopia e tritanopia potranno navigare meglio nei menu e giocare cambiando determinati colori in modo che le loro differenze possano essere riconosciute, chi ha difficoltà a giocare durante il movimento rapido della videocamera potrà disattivare tutte le fonti di vibrazione della videocamera, il blocco del bersaglio aiuterà quei giocatori poco avvezzi agli shooter o che hanno bisogno di un piccolo aiuto per colpire i nemici, si potrà ...

zazoomblog : Gears 5 presenterà una mappa 50 volte più grande di tutte quelle apparse nella saga - #Gears #presenterà #mappa… - Lollowitz : RT @Eurogamer_it: #Gears5 presenterà una mappa 50 volte più grande di tutte quelle apparse nella saga - Eurogamer_it : #Gears5 presenterà una mappa 50 volte più grande di tutte quelle apparse nella saga -