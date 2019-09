Federico Palmieri morto | l' attore suicida a Roma in un condominio a piazza Bologna

Morto suicida l'attore Federico Palmieri : Si è impiccato ad un albero del giardino condominiale. Così è Morto l’attore romano Federico Palmieri, 41 anni, fondatore del Teatro dei Balbuzienti. L’attore è stato trovato ieri (5 settembre) privo di vita nel giardino dello stabile nella zona di Piazza Bologna dove viveva con la madre. Attore, regista e autore di teatro e cinema, Palmieri aveva ottenuto nel 2017 il premio miglior corto al Milano Film Festival (2017) e il Premio ...

