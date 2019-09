Elisa Pomarelli | una fiaccolata per sperare ancora | Massimo | riportacela a

Elisa Pomarelli - l’amico di Sebastiani : “Diceva : la voglio - ma lei non ne vuole sapere” : Ripeteva "La voglio, la voglio, ma lei non ne vuole sapere" così l'amico di Massimo Sebastiani, da 10 giorni ricercato per l'omicidio di Elisa Pomarelli, 28enne piacentina scomparsa da Carpaneto. "Era innamorato pazzo di lei, ma non posso pensare che le abbia fatto del male, l'adorava. Forse l'ha sequestrata e la tiene nascosta da qualche parte".Continua a leggere

Caso Elisa Pomarelli - i Ris in casa di Sebastiani : “Viveva in condizioni indicibili” : "Se l’abitazione è un riflesso della mente bisogna essere preoccupati, un soggetto del genere è in grado di fare qualsiasi cosa”. Così dopo il sopralluogo in casa di Massimo Sebastiani, Roberta Bruzzone. La criminologa ha partecipato stamane all'ispezione dei Ris in casa dell'operaio in qualità di consulente del suo avvocato difensore. "casa in condizioni indicibili".Continua a leggere

Omicidio Elisa Pomarelli - caccia a Sebastiani nei boschi : “Pericoloso - forse armato” : Massimo Sebastiani, nel mirino di una estenuante caccia all'uomo nei boschi, dove si nasconde da giorni come un animale braccato, potrebbe essere armato e pronto a tutto. Lo affermano gli inquirenti che nelle ultime ore hanno cambiato l'accusa nei suoi confronti da 'sequestro di persona' a 'Omicidio e occultamento di cadavere' per la scomparsa dell'amica Elisa Pomarelli. Intimato lo stop alle ricerche dei volontari nei boschi del Piacentino: "Lo ...

Piacenza - tragica svolta sulla scomparsa di Elisa Pomarelli : Massimo Sebastiani indagato per omicidio : È ufficialmente indagato per omicidio e occultamento di cadavere Massimo Sebastiani, l' operaio 45enne originario di Campogrande di Carpaneto, che da sei giorni ha fatto perdere le proprie tracce e quelle dell' amica Elisa Pomarelli. La procura di Piacenza, che indagava per sequestro di persona, è o

La procura di Piacenza ha indagato per omicidio e occultamento di cadavere Massimo Sebastiani - l’uomo scomparso la settimana scorsa assieme a Elisa Pomarelli : La procura di Piacenza ha deciso di indagare per omicidio e occultamento di cadavere Massimo Sebastiani, l’uomo scomparso da circa una settimana nel piacentino insieme a Elisa Pomarelli. La decisione è arrivata dopo che la polizia negli ultimi giorni si

Svolta nel giallo di Elisa Pomarelli. I pm : È un omicidio : I due sono stati visti per l'ultima volta domenica scorsa, quando sono andati a pranzo insieme in una trattoria. I cani molecolari si agitano, abbaiano, forse hanno fiutato qualcosa. È un mucchio di foglie spostate da un luogo all'altro per costruire un giaciglio di fortuna. Potrebbe essere il segno del passaggio di Massimo Sebastiani. È poco, ma nel buio assoluto di questi sei giorni di ricerche, per i soccorritori è una traccia ...

Piacenza - cosa è successo a Massimo Sebastiani e Elisa Pomarelli? : Quattro giorni di ricerche e nessuna notizia della coppia di amici scomparsa in provincia di Piacenza domenica. Massimo Sebastiani, 45 anni, ed Elisa Pomarelli, 28 anni sono amici, ma pare che lui avesse un debole, non ricambiato, per la ragazza. È questa una delle piste che stanno seguendo gli inquirenti oltre alle ricerche nei boschi dell’Appennino. Cercano un possibile bunker di Sebastiani. Secondo amici e conoscenti si stava costruendo un ...