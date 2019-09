Dieta HMR | perdi fino a 20 kg

Fonte : dilei

(Di venerdì 6 settembre 2019) LaHMR – acronimo per Health Management Resources – è un regime alimentare ideato nel 1983 dallo psicologo comportamentista Lawrence Stifler. Elaborata per favorire dimagrimenti importanti (si parla anche di 20 kg circa in tre mesi), questaè oggi un brand con tanto di sito ufficiale e shop online. Annoverata da US News e World Report tra le diete migliori del 2018, è divisa in due fasi. La prima si concentra sullata di peso, mentre la seconda è orientata al mantenimento del risultato raggiunto. Nel corso della prima fase, a chi segue il programma viene consigliato il consumo di pasti sostitutivi a marchio HMR e di un’ampia quantità di frutta e verdura. Entrando nello specifico, ricordiamo che il piano prevede il consumo quotidiano di almeno tre frullati e due antipasti HMR. Le porzioni di frutta e verdura devono invece essere cinque. La seconda fase ...