Cambiamento climatico | adattarsi | mitigare o ignorare ?

“Aborto contro il Cambiamento climatico” - bufera su candidato alle presidenziali USA : Bernie Sanders, candidato alle presidenziali USA 2020 si è detto favorevole ad affrontare l’emergenza del cambiamento climatico con una politica di controllo delle nascite. “Le donne hanno diritto al controllo del proprio corpo e decidere sulla riproduzione. L’aumento della popolazione può aggravare la situazione ambientale? Penso di sì, tocca alle donne decidere, soprattutto in quei Paesi dove ci sono condizioni diffuse di ...

Clima - gli esperti dell’UniBo : “La visibilità è indispensabile per la lotta al Cambiamento climatico” : La diffusione dei pannelli solari è maggiore nei quartieri in cui le case che montano pannelli solari sono più visibili. E la diffusione di auto ibride è maggiore nelle aree in cui circolano modelli che esistono solo nella versione ibrida, cioè immediatamente riconoscibili come ‘auto ecologiche’. Sono solo due esempi di quanto l’adozione di scelte e comportamenti sostenibili sia legata alla loro visibilità. Per arrivare ...

Lotta al Cambiamento climatico : visibilità e fiducia attivano l’impegno comune : La diffusione dei pannelli solari è maggiore nei quartieri in cui le case che montano pannelli solari sono più visibili. E la diffusione di auto ibride è maggiore nelle aree in cui circolano modelli che esistono solo nella versione ibrida, cioè immediatamente riconoscibili come “auto ecologiche”. Sono solo due esempi di quanto l’adozione di scelte e comportamenti sostenibili sia legata alla loro visibilità. Per arrivare finalmente a mobilitare i ...

Il Cambiamento climatico influenza le alluvioni in Europa : ecco il trend per l’Italia : La scienza lo conferma: il riscaldamento globale influenza le alluvioni in Europa. Un progetto di ricerca internazionale pubblicato sulla rivista “Nature” e guidato dalla Vienna University of Technology, di cui l’Università di Padova è partner, ha dimostrato, per la prima volta a scala europea, che il clima che cambia è in grado di modificare l’entità degli eventi alluvionali. I fiumi che inondano le pianure alluvionali ...

Arthus-Bertrand : "Persa la battaglia contro il Cambiamento climatico" : il fotografo francese celebre per i suoi scatti della foresta: "Macron? le solite chiacchiere, c'è un po' di ipocrisia in...

Incendio Spagna - il Wwf : “Il rogo a Gran Canaria è legato al Cambiamento climatico” : L’Incendio a Gran Canaria “risponde alla nuova tipologia di incendi strettamente legata ai cambiamenti climatici e a condizioni meteorologiche estreme, con ondate di calore, bassa umidità – al di sotto del normale – e vento forte”. A sostenerlo è la portavoce dell’organizzazione ambientalista Wwf ed esperta in incendi, Lourdes Hernandez, secondo quanto riportato dal sito del quotidiano La Vanguardia. La ...

Vogliamo il governo del Cambiamento climatico! : Le ultime settimane sono state segnate da nuovi sintomi dell’emergenza climatica: 10 miliardi di alberi e un’area grande quanto il Portogallo sono andati a fuoco in Siberia, mentre in India un’ondata di caldo eccezionale ha lasciato sul terreno oltre 1700 morti. E anche il nostro paese, seppure protetto da condizioni meteorologiche normalmente moderate, ha avuto i suoi eventi tragici, come la tromba d’aria che ha ucciso una giovane a Fiumicino, ...

Cambiamento climatico - alberi extralarge entro il 2100 per effetto delle emissioni di CO2 : Una “foresta” potrebbe salvare il mondo. Le crescenti emissioni di anidride carbonica in atmosfera potrebbero far diventare gli alberi extralarge entro il 2100: almeno fino alla fine del secolo, infatti, le piante dovrebbero continuare ad assorbire generosamente circa un quarto della CO2 emessa dall’uomo, producendo il 12% di biomassa in più grazie all’alleanza con microrganismi e funghi del suolo che producono nutrienti (come azoto ...

Quali animali sopravviveranno al Cambiamento climatico : Prevederlo è difficile, ma per alcune specie si possono fare previsioni: gli scarafaggi sì, per esempio, mentre i koala no

Rapporto IPCC - FAO : “Migliore gestione della terra per affrontare il Cambiamento climatico - tutelare la sicurezza alimentare e conservare la biodiversità” : La FAO accoglie con favore il Rapporto speciale dell’IPCC pubblicato oggi, che fornisce un resoconto crudo ed esauriente dei danni arrecati al nostro pianeta, evidenziando come pratiche agricole non sostenibili possano trasformare la terra da alleata in nemica quando si parla di cambiamento climatico e proponendo soluzioni praticabili per ridurre o invertire la marcia di questi trend negativi. Il Rapporto analizza questioni che sono di ...

Ipcc : "Cambiamento climatico aumenterà fame e migrazioni" : Francesca Bernasconi Il rapporto dell'Ipcc, il comitato scientifico dell'Onu sul clima, avverte: "Si rischiano scarsità di acqua e di cibo" Siccità ed eventi atmosferici estremi in tutto il mondo. È quello che attende il nostro pianete, in conseguenza del cambiamento climatico, secondo un rapporto del comitato scientifico dell'Onu sul clima, l'Ipcc, diffuso oggi a Ginevra. E a pagarne le conseguenze saranno prevalentemente i popoli ...

"Il Cambiamento climatico aumenterà fame e migrazioni". L'allarme dell'Onu : Il riscaldamento globale causato dall’uomo farà aumentare la siccità e le piogge estreme in tutto il mondo, pregiudicando la produzione agricola e la sicurezza delle forniture alimentari. A pagarne le conseguenze saranno soprattutto le popolazioni più povere di Africa e Asia, con guerre e migrazioni. Ma anche il Mediterraneo è ad alto rischio di desertificazione e incendi. Lo prevede il rapporto ...