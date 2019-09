Annunciata la data di uscita di Destiny 2 su Steam

Overwatch per Nintendo Switch è realtà : Annunciata la data di uscita : Alla fine è successo davvero. Il primo annuncio del Nintendo Direct ha rivelato che Overwatch arriverà ufficialmente su Switch.Ovviamente, questo particolare annuncio non è del tutto una sorpresa a questo punto, in quanto è stato rumoreggiato pochi giorni fa.Overwatch farà il suo debutto ufficiale su Switch il 15 ottobre, con una caratteristica unica che consente ai giocatori di usare i controlli di movimento per le abilità di alcuni eroi.Leggi ...

Watchmen - Annunciata la data di debutto della serie tv : https://www.youtube.com/watch?v=1yKq1PRvPJQ C’è molta attesa per Watchmen, la serie tv di Hbo che fungerà da nuovo adattamento dell’acclamata graphic novel di Alan Moore. La nuova produzione è affidata a Damon Lindelof, già coinvolto in ambiziosi progetti seriali come Lost e The Leftovers, e ha già fatto parlare molto di sé in quanto le criptiche anticipazioni diffuse finora hanno lasciato i fan storici dell’opera a fumetti ...

Final Fantasy VIII Remastered : Annunciata la data di uscita - ecco otto minuti di gameplay : Durante la Gamescom è stato mostrato un nuovo trailer per Final Fantasy VIII Remastered in cui viene annunciata la data di uscita. Si tratta di pochi giorni, infatti il gioco sarà disponibile a partire dal 3 settembre, per PC, Xbox One, PlayStation 4 e Nintendo Switch.Questo è l'ultimo gioco Final Fantasy originario di PlayStation che doveva ancora essere rimasterizzato e rilasciato in HD, con Final Fantasy VII e Final Fantasy IX già aggiornati ...

Iron Harvest : Data di uscita Annunciata e nuovo Trailer : KING Art Games e Deep Silver hanno svelato la Data d’uscita e mostrato un nuovo Trailer dell’attesissimo classic-RTS, Iron Harvest, durante l’Opening Night Live ceremony della gamescom 2019 a Colonia. Il gioco, ambientato nello straordinario universo Diesel-Punk basato sui lavori dell’artista polacco Jakub Rozalski, sarà disponibile il 1 settembre 2020 su PlayStation®4, Xbox One (inclusa Xbox One X) e ...

Annunciata la data di uscita dello spietato action-platform 2D Blasphemous : Team17 e The Game Kitchen sono lieti di annunciare che il loro action platform Blasphemous sarà disponibile su PC e console a partire dal 10 settembre, per l'occasione è stato inoltre pubblicato un nuovo trailer che potete vedere a fine news."Una terribile maledizione si è abbattuta sulla terra di Cvstodia e sui suoi abitanti - è conosciuta come Il Miracolo.Gioca nei panni del Penitente, unico sopravvissuto al massacro del Dolore Silenzioso. ...

La data di uscita di The Last of Us II verrà Annunciata da uno State of Play a novembre? : Da qualche tempo non abbiamo più sentito parlare di The Last of Us II, ma a quanto pare le cose stanno cambiando. Secondo una serie di e-mail spedite dal team di marketing di Sony sembra che la società terrà uno State of Play a novembre in cui annuncerà la data di uscita del sequel tanto atteso dai fan.Attualmente non c'è modo di verificare se questi dettagli sono veri, ma certamente la notizia entusiasmerà di sicuro coloro che aspettano una ...

Indivisible : Data di uscita Annunciata : 505 Games e lo studio di sviluppo Lab Zero Games annunciano che Indivisible, il platform action-RPG dalla meravigliosa grafica disegnata a mano, sarà pubblicato il prossimo 8 ottobre in formato digitale e l’11 ottobre in formato fisico. È già possibile prenotare in formato digitale la versione PC su Steam, e tutti coloro che lo faranno con anticipo riceveranno degli oggetti bonus esclusivi, ...

Children of Morta si mostra in un nuovo trailer - Annunciata la data di uscita : Attraverso un comunicato stampa, il publisher 11 bit studios e lo studio di sviluppo Dead Mage sono entusiasti di annunciare che l'attesissimo roguelike Children of Morta arriverà su PC il 3 settembre, mentre le versioni del gioco per Xbox One, Nintendo Switch e PlayStation 4 saranno disponibili a partire dal 15 ottobre. Per l'occasione è stato pubblicato inoltre un nuovissimo trailer.Children of Morta è la storia di una terra lontana, che però ...

WWE 2K20 : Annunciata la data di uscita e svelate le star di copertina : 2K ha annunciato oggi che la Raw Women's Champion in carica Becky Lynch e la Superstar WWE Roman Reigns saranno le due Superstar di copertina di WWE 2K20, il titolo più recente della storica serie di videogiochi sul mondo della WWE. Lynch e Reigns saranno i volti della campagna pubblicitaria globale per l'uscita di WWE 2K20 con il motto "Step Inside" ("Sali sul ring"): un invito per tutti i giocatori a entrare nel mondo della WWE per affrontare ...

No Man’s Sky : Data di uscita Annunciata per Beyond : Hello Games, lo studio di sviluppo indipendente con sede in UK, rilascerà il nuovo aggiornamento gratuito No Man’s Sky: Beyond mercoledì 14 agosto su Xbox One, PlayStation 4 e PC. No Man’s Sky: Beyond racchiude in sé tre importanti e massicci aggiornamenti, incluso No Man’s Sky Online: una nuova stravolgente esperienza social e multiplayer che incentiverà i giocatori di tutto l’universo ...

Ghostbusters The Videogame Remastered : Data di uscita Annunciata : Saber Interactive ha annunciato che Ghostbusters: The Video Game Remastered, la ri-edizione HD del gioco action-adventure con il cast originale dei film cult di Columbia Pictures, sarà lanciato su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC Windows su Epic Games store il 4 Ottobre, 2019. I fan possono prenotare la versione digitale di Ghostbusters: The Video Game Remastered a partire da oggi su PlayStation Store, Nintendo eShop, ...

Sniper Elite 3 Ultimate arriva su Nintendo Switch : Data di uscita Annunciata : Trattieni il respiro, prendi la mira e preparati a sparare. Sniper Elite 3 Ultimate EDITION ha ora una Data d’uscita per Nintendo Switch! Come svelato dal primo trailer di gameplay del titolo, il pluripremiato sparatutto tattico di Rebellion è in arrivo il 1 ° ottobre 2019 su Nintendo Switch, in versione fisica e digitale sul Nintendo eShop. A partire da oggi, i fan possono preonotare l’edizione fisica presso i ...