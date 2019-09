Piacenza | coppia scomparsa | la sorella di Elisa | ' Forse lui l' ha rapita | ma non uccisa'

Coppia scomparsa a Piacenza - Bruzzone : "Massimo Sebastiani come dottor Jekyll e mister Hide" : “Passare al setaccio la casa di Massimo Sebastiani ci ha permesso di fare un viaggio nella mente di quest’uomo. Se l’abitazione la si può considerare come una sorta di riflesso della sua mente allora bisogna essere molto preoccupati. Uno così è in grado di fare qualsiasi cosa”. A parlare al Quotidiano.net è la criminologa Roberta Bruzzone commentando le indagini in corso sulla Coppia scomparsa ...

Coppia scomparsa a Piacenza - Ris a casa di Sebastiani : 'Sembra l'appartamento di un pazzo' : "l'appartamento di uno schizofrenico". Così gli uomini del Ris hanno descritto l'abitazione di Massimo Sebastiani, l'operaio tornitore di 46 anni residente a Campogrande di Carpaneto (Piacenza) scomparso domenica 25 agosto con Elisa Pomarelli, impiegata 28enne di Borgotrebbia. L'uomo, ritenuto potenzialmente pericoloso, è indagato per omicidio ed occultamento di cadavere. E, per questo motivo, nei giorni scorsi sono state sospese le ricerche ...

Coppia scomparsa a Piacenza : "Massimo viveva in condizioni inumane. La sua casa somiglia a quella di uno schizofrenico" : Ad oltre una settimana di ricerche e indagini sulla Coppia scomparsa in provincia di Piacenza, l’attenzione dei carabinieri, della procura e della prefettura è sempre più alta. La mattina è iniziata con il sopralluogo del Ris nella casa di Massimo Sebastiani, l’operaio 45enne che è ricercato per omicidio e occultamento del cadavere di Elisa Pomarelli, l’amica di 28 anni della quale era innamorato ma ...

Piacenza - 'coppia' scomparsa - svolta nelle indagini : caccia all'uomo - Ris in casa di lui : Per lei, era solo un amico. Ma lui ne parlava come della sua fidanzata. L'ultima volta che sono stati visti insieme, pranzavano in una trattoria. Sono scomparsi da otto giorni, domenica 25 agosto. Elisa Pomarelli, 28 anni, sarebbe stata uccisa nel piacentino da Massimo Sebastiani, 45 anni. La svolta investigativa è arrivata sabato: le indagini continuano, ma non si ipotizza più un sequestro di persona, bensì un omicidio con occultamento di ...

Coppia scomparsa a Piacenza : "Lui è pericoloso. Potrebbe avere con sé un arco o una balestra. Lo si cercherà armati" : Sono passati sette giorni, ma Massimo Sebastiani e Elisa Pomarelli non si trovano. L’uomo, 45 anni, è accusato di aver ucciso la 28enne che considerava la sua fidanzata, e di averne nascosto il cadavere. A seguito di questa ipotesi, formalizzata nel registro degli indagati della Procura di Piacenza, è cambiato anche il modo con cui i due scomparsi vengono cercati. Dalla mattina sono state sospese temporaneamente le battute di ...

Piacenza - coppia scomparsa - Sebastiani indagato di omicidio - ricerche sospese : sarebbe pericoloso : Svolta nel giallo di Piacenza. Ieri, sabato 31 agosto, la Procura ha deciso di aprire un'indagine per omicidio a carico di Massimo Sebastiani (operaio 46enne). L'uomo, domenica scorsa, è stato visto pranzare in una trattoria con Elisa Pomarelli, impiegata 28enne. Poi, si sono perse le tracce di entrambi. Le ricerche dei volontari e dei vigili del fuoco - che fino a ieri si erano concentrate nella zona di Veleia Romana, frazione impervia del ...

Coppia scomparsa a Piacenza - Sebastiani indagato per omicidio : Svolta nelle indagini riguardo alla Coppia di amici scomparsa in provincia di Piacenza domenica scorsa: la Procura di Piacenza ha infatti aperto un’indagine per omicidio e occultamento di cadavere a carico di Massimo Sebastiani, in merito alla scomparsa di Elisa Pomarelli. Lui, 45 anni, e lei, 28, erano amici, ma pare che l’uomo avesse un debole, non ricambiato, per la ragazza. È questa la pista che stanno seguendo gli inquirenti ...

Coppia scomparsa a Piacenza : l’uomo è indagato per omicidio : La Procura ha aperto un’indagine per omicidio e occultamento di cadavere a carico di Massimo Sebastiani. Di lui e di Elisa Pomarelli non si hanno notizie da domenica

Coppia scomparsa a Piacenza - l'uomo indagato per omicidio e occultamento di cadavere : I due sono stati visti per l'ultima volta domenica scorsa, quando sono andati a pranzo insieme in una trattoria

Piacenza - coppia scomparsa - il papà di Massimo : 'Doveva lasciar perdere Elisa' : Sono trascorsi ormai 6 giorni da quando Elisa Pomarelli, 28 anni, e Massimo Sebastiani (48) - entrambi residenti in provincia di Piacenza - hanno fatto perdere le loro tracce. Le ricerche non si sono mai fermate e, nei giorni scorsi, le tracce fiutate dai cani molecolari hanno portato gli investigatori ed i soccorritori a Veleia Romana, impervia frazione di Lugagnano Val d'Arda (piccolo comune dell'Appennino). Oggi, la Procura ha aperto un ...

Piacenza - coppia scomparsa : si cerca un bunker nei boschi - forse si tratta di sequestro : Un centinaio di uomini sono impegnati, in una vasta area a ridosso delle colline piacentine, nella ricerca di Elisa Pomarelli, 28 anni, e del suo amico Massimo Sebastiani di cui non si hanno più notizie da domenica scorsa. Nelle ultime ore hanno partecipato alle battute nei boschi intorno a Sariano di Gropparello anche alcuni amici della scomparsa. Insieme a loro Debora, la sorella di Elisa, che ha dichiarato al Corriere della Sera di essere ...

Coppia di amici scomparsa a Piacenza - si cerca nei boschi il "bunker" segreto dell'uomo : Si cerca il capanno che l'uomo, stando ad alcuni conoscenti, stava costruendo come suo personale rifugio. Intano gli inquirenti setacciano di nuovo la sua auto a caccia di ulteriori indizi.

Piacenza - coppia scomparsa da quattro giorni : si cerca un “bunker” costruito da lui nei boschi. Sotto sequestro l’auto del 45enne : Sono passati quasi quattro giorni ma di Elisa Pomarelli e Massimo Sebastiani, la coppia di amici scomparsa domenica in provincia di Piacenza non si sa ancora nulla. Le ricerche sono ancora in corso, ma intanto nuovi indizi hanno portato la polizia a cercare un presunto “bunker” del 45enne tornitore: un rifugio che l’uomo, secondo quanto riferito da alcuni amici di lui, stava costruendo in mezzo ai boschi. Sebastiani, infatti, ...

Piacenza - coppia scomparsa : domenica dopo pranzo Massimo incontrò un amico ma lei non c'era già più : Continuano le ricerche di Elisa Pomarelli, 28 anni, e di Massimo Sebastiani, 48enne, la coppia di amici della provincia di Piacenza (lei residente a Borgotrebbia, lui a Carpaneto) scomparsi lo scorso 25 agosto. La Procura di Piacenza, ha provveduto ad aprire un fascicolo per sequestro di persona (senza, però, alcun iscritto nel registro degli indagati) mentre gli inquirenti si stanno concentrando sugli spostamenti in auto dell'uomo, un operaio ...