Ora Facebook fa il gioco delle coppie | ecco Dating | per gli incontri via social

Al via la ‘PA Social Academy’ - in collabOrazione con Facebook : Roma – Dopo il grande successo di partecipazione della prima edizione, riparte oggi al Binario F, il Centro per le Competenze Digitali di Facebook a Roma, la PA Social Academy, il progetto nato dalla collaborazione tra PA Social e Facebook con l’obiettivo di promuovere la digitalizzazione di enti e aziende pubbliche attraverso un percorso formativo con workshop e laboratori pratici gratuiti e aperti a tutti. La PA Social Academy si ...

Perché rimuovere il conteggio dei like su Instagram (e Ora anche Facebook) non è la soluzione : Il 18 aprile del 2019 Jane Manchun Wong lancia per prima la notizia su Twitter: “Instagram sta testando di nascondere il conteggio dei like sotto i post”. A fine aprile arriva la conferma ufficiale di un portavoce di Instagram, il quale comunica alla rivista americana Tech Crunch che il test è attivo solo in Canada. A luglio il test viene esteso a Irlanda, Italia, Giappone, Brasile, Australia e Nuova Zelanda. Instagram is testing ...

Una morte atroce. Pietro ucciso a 18 anni mentre torna a casa. A dare l’allarme sua mamma con un accOrato appello su Facebook : A dare l’allarme sua mamma con un accorato appello su Facebook. Un altro dramma sulle strade italiane. A perdere la vita, questa volta, un ragazzo di soli 18 anni. Si chiamava Petrisol Vasile Cioroaba. La mamma lo cercava da sabato notte, ovvero da quando non l’ha sentito rientrare dopo una serata in discoteca con i suoi amici. Oggi il corpo senza vita di Vasile è stato trovato al lato di una strada di Palazzo Pignano, provincia di ...

Ora potete condividere la musica di Spotify nelle storie di Facebook : Spotify ha annunciato ieri un nuovo modo per condividere la musica con amici o fan attraverso una nuova integrazione delle storie di Facebook, che include anteprime di 15 secondi dei brani con un pulsante per riprodurli nell'app Spotify. La funzione è progettata in gran parte per agli artisti e i loro team, in quanto offre loro un altro modo per promuovere la loro nuova musica attraverso il social network blu. L'articolo Ora potete condividere ...

Facebook lavOra alla modalità scura per l’app e alla condivisione schermo su Messenger : Facebook sembra essere al lavoro sulla modalità scura per la propria app Android e sulla condivisione dello schermo su Facebook Messenger. L'articolo Facebook lavora alla modalità scura per l’app e alla condivisione schermo su Messenger proviene da TuttoAndroid.

Giorgia Meloni - insulti sessisti su Facebook dall’ex brigatista Etro : “Ora basta - lo querelo”. Attacchi anche a Boschi - Renzi e Di Maio : “Ora basta. Lo querelo”. Giorgia Meloni si scaglia contro Raimondo Etro, 62 anni, condannato nel 1996 a 24 anni e 6 mesi per concorso nel sequestro e nell’omicidio di Aldo Moro e nell’eccidio della scorta. Alla base dell’azione legale annunciata dalla leader di Fratelli d’Italia, gli insulti social che l’ex brigatista le ha rivolto negli ultimi giorni. In uno degli ultimi post, quello che ha fatto ...

Facebook potrà ricordarvi quando uscirà un film e indicarvi Orari e biglietterie nelle vicinanze : Facebook sta lanciando due nuove strategie pubblicitarie progettate per aiutare gli studi cinematografici a promuovere le loro ultime uscite. La prima consiste in un promemoria cinematografico che include un pulsante "Interessato" nelle pubblicità di Facebook, la seconda permette di ottenere gli orari di programmazione e i collegamenti alle biglietterie nelle vicinanze. L'articolo Facebook potrà ricordarvi quando uscirà un film e indicarvi ...

Facebook ha pagato centinaia di collabOratori per far trascrivere ciò che ci diciamo nelle chat audio : Il social network di Menlo Park ha pagato centinaia di collaboratori esterni per far trascrivere le chat audio fra gli utenti di Messenger

Ora potete creare i vostri filtri AR per le storie di Instagram : Facebook apre a tutti Spark AR : Instagram apre Spark AR, perciò tutti possono creare i propri filtri per il viso in realtà aumentata da utilizzare per le storie del social, la conferma arriva da Facebook stessa. L'articolo Ora potete creare i vostri filtri AR per le storie di Instagram: Facebook apre a tutti Spark AR proviene da TuttoAndroid.

Facebook lavOra alla Modalità scura per la sua app : ecco la prima immagine : Facebook è al lavoro per aggiungere la Modalità scura alla sua applicazione principale, in modo tale da metterla al passo di Facebook Messenger per cui è disponibile ormai da un bel po' di tempo. L'articolo Facebook lavora alla Modalità scura per la sua app: ecco la prima immagine proviene da TuttoAndroid.

Ponte MOrandi - Google - Microsoft e Facebook potrebbero custodire verità nascoste : Sono centinaia le mail, gli sms e le chat sequestrate in un anno di indagini sul crollo del Ponte Morandi. Ma secondo la Procura di Genova potrebbero essercene altre. E potrebbero essere custodite dal web: Google, Microsoft, Facebook. Lo scrive Repubblica Genova. L’idea degli inquirenti è che gli indagati possano aver utilizzato indirizzi mail non istituzionali per scambiarsi informazioni sul viadotto. Sia prima che dopo la tragedia del 14 ...

Facebook cambierà i nomi di Instagram e WhatsApp - e intanto entra ancOra nel mirino dell’antitrust USA : Facebook cambierà a breve i nomi di Instagram e WhatsApp aggiungendo l'appendice dell'artefice. E nel mentre la Federal Trade Commission apre un'indagine antitrust proprio sull'acquisto da parte di Facebook dei due servizi. L'articolo Facebook cambierà i nomi di Instagram e WhatsApp, e intanto entra ancora nel mirino dell’antitrust USA proviene da TuttoAndroid.

Spesa in Orario lavOrativo : dipendente forestale beccato grazie a Facebook : Licenziato a causa di una foto postata su Facebook: ecco quanto successo a un uomo che si è allontanato dal posto di lavoro per acquistare dei prodotti al mercato. Il tribunale di Bari ha dichiarato il licenziamento eccessivo per la condotta del lavoratore; nonostante questa pronuncia la legge Fornero, attualmente in vigore, prevede un indennizzo invece del reintegro sul posto di lavoro, quindi il licenziamento è stato confermato. grazie a ...

Twitch è ancOra il leader dello streaming - anche se YouTube e Facebook continuano a crescere : Il mercato dello streaming continua a crescere, e Twitch mantiene ancora saldo il gradino più alto del podio, mostrandosi ancora il leader del mercato.Per quanto riguarda YouTube e Facebook invece, il due giganti del web proseguono la loro rincorsa, e pur macinando numeri inferiori registrano comunque una crescita importante, segno che di spazio in questo mercato ce n'è per tutti, e che la competizione è sempre in atto.Stando ai dati di ...