Nintendo Switch Online apre ai giochi SNES e tantissimi sono in arrivo domani

Xenoblade Chronicles : Definitive Edition arriverà su Nintendo Switch il prossimo anno : Tra i numerosi annunci del recente Nintendo Direct c'è stato anche quello relativo a Xenoblade Chronicles: Definitive Edition. Il gioco arriverà su Nintendo Switch nel 2020.Originariamente pubblicato su Nintendo Wii nel 2011, Xenoblade Chronicles è stato successivamente lanciato su 3DS. La prossima versione per Nintendo Switch promette una grafica rinnovata e migliorata.Xenoblade Chronicles: Definitive Edition per Switch fa parte di una numerosa ...

I giochi SNES escono su Nintendo Switch : i primi titoli ufficiali : Dopo incessanti rumor, i giochi SNES sono finalmente pronti ad approdare su Nintendo Switch, come già accaduto per i più grandi classici dell'era NES. L'annuncio ufficiale arriva direttamente dal Nintendo Direct di settembre 2019, carichissimo di sorprese per tutti quei giocatori fedeli al colosso di Kyoto. Ancora meglio per i più impazienti, è possibile scaricarli già da oggi, 5 settembre, a patto di essere abbonati al servizio Nintendo Switch ...

Doom 64 per Nintendo Switch ha una data di uscita : Doom 64, una volta in esclusiva per Nintendo 64, arriverà presto su Nintendo Switch.La versione per la console ibrida di Nintendo è prevista per il prossimo 22 novembre.Doom 64 è tecnicamente un sequel di Doom 2, sebbene in realtà non sia stato sviluppato da id Software. Invece, Midway Games ha gestito il progetto che non avrebbe mai visto il lancio su nessuna piattaforma al di fuori di Nintendo 64.Leggi altro...

Ubisoft svela Assassin’s Creed : The Rebel Collection - in esclusiva per Nintendo Switch : Ubisoft annuncia che Assassin’s Creed®: The Rebel Collection sarà disponibile dal 6 dicembre in esclusiva per Nintendo Switch™. Assassin’s Creed®: The Rebel Collection include Assassin’s Creed® IV: Black Flag con tutti i suoi DLC per giocatore singolo e Assassin’s Creed® Rogue. Dal pirata più temuto dei Caraibi al miglior cacciatore di Assassini, i giocatori avranno ...

Deadly Premonition 2 : A Blessing in Disguise arriverà su Nintendo Switch il prossimo anno : Deadly Premonition, protagonista al recente Nintendo Direct, sta per ricevere un sequel e arriverà su Switch il prossimo anno.Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise, come è noto il sequel, si svolgerà a Boston, nel 2019, e segue le avventure dell'agente dell'FBI Aaliyah Davis mentre indaga su un vecchio caso di serial killer - e inavvertitamente "apre una porta verso l'ignoto".Sembra che Deadly Premonition si destreggerà tra due storie ...

Little Town Hero è il nuovo RPG dei creatori dei Pokémon in arrivo su Nintendo Switch il prossimo mese : Il prossimo gioco di ruolo degli sviluppatori di Pokémon, Game Freak, ha finalmente un nome ufficiale, ed è quello che è stato accennato qualche tempo fa, ovvero Little Town Hero. Anche se non è un grosso cambiamento rispetto al titolo provvisorio "Town", ora conosciamo il vero nome del gioco che arriverà il 16 ottobre su Switch.L'ultimo Nintendo Direct ha rivelato anche un trailer visibile qui sotto:Leggi altro...

Overwatch per Nintendo Switch è realtà : annunciata la data di uscita : Alla fine è successo davvero. Il primo annuncio del Nintendo Direct ha rivelato che Overwatch arriverà ufficialmente su Switch.Ovviamente, questo particolare annuncio non è del tutto una sorpresa a questo punto, in quanto è stato rumoreggiato pochi giorni fa.Overwatch farà il suo debutto ufficiale su Switch il 15 ottobre, con una caratteristica unica che consente ai giocatori di usare i controlli di movimento per le abilità di alcuni eroi.Leggi ...

Overwatch - Deadly Premonition 2 - Assassin's Creed : The Rebel Collection e tantissimi altri giochi sono in arrivo su Nintendo Switch : Con un Nintendo Direct ricco di novità, Nintendo ha presentato un'ampia gamma di giochi in arrivo su Nintendo Switch, tra cui Overwatch, il grande successo di Blizzard, nonché diversi titoli disponibili già da oggi, come Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition. Nintendo ha inoltre fornito nuovi dettagli su giochi già annunciati, inclusi The Legend of Zelda: Link's Awakening, Luigi's Mansion 3, Pokémon Spada e Pokémon Scudo.La presentazione ...

Nintendo Direct 5 Settembre 2019 : Tutti gli annunci e Giochi in arrivo su Nintendo Switch : Con un Nintendo Direct ricco di novità, Nintendo ha presentato un’ampia gamma di Giochi in arrivo su Nintendo Switch, tra cui Overwatch, il grande successo di Blizzard, nonché diversi titoli disponibili già da oggi, come Divinity: Original Sin 2 – Definitive Edition. Nintendo ha inoltre fornito nuovi dettagli su Giochi già annunciati, inclusi The Legend of Zelda: Link’s Awakening, Luigi’s ...

Avvistate le versioni remaster di Assassin's Creed IV : Black Flag e Rogue per Nintendo Switch : Ubisoft ha già esplorato il percorso dei remaster su Nintendo Switch e sembra che sia pronta per affrontarlo ancora una volta. Una raccolta con Assassin's Creed IV: Black Flag e Assassin's Creed Rogue è stata infatti avvistata sul sito web del rivenditore greco The Game Club.L'elenco è stato subito rimosso ma, ovviamente, ha permesso di apprendere i primi dettagli sull'eventuale raccolta in arrivo su Nintendo Switch.È stato riferito che il ...

Torchlight 2 è finalmente disponibile per PS4 - Xbox One e Nintendo Switch : All'inizio di quest'anno, Perfect World Entertainment ha annunciato una collaborazione con Panic Button per portare Torchlight II sulle console di attuale generazione. Ebbene, quel giorno è finalmente arrivato e il porting potenziato è ora disponibile su Nintendo Switch, PS4 e Xbox One. Mentre Torchlight II per console contiene tutto ciò che i giocatori ricordano dell'originale, Panic Button lo ha abbellito con controlli ottimizzati, nuovi ...

Nintendo Switch Lite riceverà la Flip Cover ufficiale : Nintendo Switch Lite è stato annunciato ufficialmente il 10 luglio di quest'anno, una notizia straordinaria per gli amanti di Switch. Questa elegante versione della console sarà disponibile a un prezzo inferiore rispetto a Switch standard ed è pensata per giocare in mobilità.Proprio per questo motivo, Switch Lite potrebbe essere soggetto a graffi o urti e quindi Nintendo ha pensato a una custodia Flip Cover ufficiale che manterrà la console al ...

Nintendo dà il benvenuto in famiglia a Switch Lite con un nuovo video : Come molto probabilmente saprete, Nintendo ha annunciato da poco il suo Switch Lite, una nuova console pensata per tutti coloro che vogliono giocare gli apprezzati titoli Switch in mobilità.La console, già analizzata dalla redazione di Digital Foundry, arriverà il prossimo 20 settembre al prezzo di 219,99 Euro.In vista del lancio di Switch Lite, ecco che Nintendo ha deciso di pubblicare un nuovo video per dare il benvenuto in famiglia alla nuova ...

Il trailer di lancio di Nintendo Switch Lite ci ricorda data di uscita e novità : Il grande giorno di Nintendo Switch Lite è sempre più vicino. La "nuova" console della casa di Super Mario sarà infatti disponibile per l'acquisto dal prossimo 20 settembre, lo sesso giorno in cui debutterà anche The Legend of Zelda Link's Awakening. Questo nuovo gioiellino tecnologico andrà a puntare tutto sul gaming portatile, eliminando di fatto la sua precedente natura ibrida, come mostra il trailer di lancio in italiano pubblicato nelle ...