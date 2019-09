MotoGp | incidente Dovizioso-Quartararo a Silverstone | svelati i clamorosi dati degli

Fonte : sportfair

(Di giovedì 5 settembre 2019) L’azienda che fornisce gli air-bag ai due piloti ha reso noti irelativi all’avvenuto asubito dopo il via Andreae Fabiosi sono ormai messi alle spalle l’di, avvenuto subito dopo la partenza. Il pilota francese e quello italiano sono stati entrambi ricoverati in ospedale per monitorare la situazione in seguito ai colpi presi sull’asfalto, rientrando in tempo per i test di Misano svolti la scorsa settimana. Un crash che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi se non fosse per i sistemi di sicurezza di cui godono i piloti di, tra tutti quelli relativi agli air-bag. La Alpinestars, azienda che fornisce le tute sia ache a, ha reso noti sul proprio profilo Twitter idell’: l’air-bag del francese si è aperto 60 millisecondi prima ...

yuilp : RT @gponedotcom: L'incidente di Silverstone: come l'airbag ha salvato Dovizioso: Alpinestars ha pubblicato i dati dell'intervento del Tech-… - dorandae_il : RT @gponedotcom: L'incidente di Silverstone: come l'airbag ha salvato Dovizioso: Alpinestars ha pubblicato i dati dell'intervento del Tech-… - Flyin18T : MotoGP, L'incidente di Silverstone: come l'airbag ha salvato Dovizioso -