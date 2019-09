Dramma per Cafu | è morto per un infarto il figlio Danilo

Dramma per Marcos Cafu : muore il figlio di soli 30 anni - infarto nel giardino di casa : Dramma nel mondo del calcio. È morto all’improvviso Danilo, il figlio maggiore dell’ex terzino brasiliano, di Roma e Milan, Marcos Cafu, ad appena 30 anni. Il ragazzo, secondo quanto riportato da Globoesporte stava giocando a calcio nella casa di famiglia a Barueri quando dopo una decina di minuti è

Dramma in casa Hull City - notizia angosciante per Angus MacDonald : diagnosticato un tumore all’intestino : Il difensore inglese dell’Hull City dovrà affrontare una dura battaglia per la sua vita, dal momento che gli è stato diagnosticato un tumore all’intestino Una notizia tremenda, che scuote con veemenza l’ambiente dell’Hull City. Non c’è davvero pace per Angus MacDonald, difensore inglese classe 1992, costretto ad incassare un colpo durissimo dopo uno stop di 10 mesi per curare un grumo di sangue nel polpaccio ...

Dramma Cafu - il cordoglio della Roma per la morte del figlio maggiore : “La Roma esprime cordoglio e vicinanza a Marcos Cafù e alla sua famiglia in questo momento di dolore”. Così, su Twitter, la società giallorossa. L’ex terzino della Roma e del Milan, nonché due volte campione del mondo con la maglia del Brasile, è stato colpito da un gravissimo lutto. Danilo, il figlio maggiore dell’ex fuoriclasse verdeoro, è morto per un infarto mentre giocava a calcio nel giardino di casa a ...

Incidente per Mahmood - tuffo di testa sugli scogli in vacanza : a un passo dal Dramma : Mahmood ed Elodie Patrizi si sono concessi una breve vacanza in Sardegna, precisamente in Costa Smeralda. La cantante è da qualche mese impegnata con il collega Marracash, che però non li ha seguiti in Sardegna per impegni di lavoro. In questi giorni Elodie è presente alla Mostra del Cinema di Venezia mentre Mahmood è impegnato nella promozione del suo ultimo singolo Barrio. Come racconta il settimanale Chi, nell’ultimo giorno di vacanza ...

Dramma per Luis Enrique - muore di cancro a 9 anni la figlia Xana : Dramma per l’ex allenatore della Roma Luis Enrique che ha perso la figlia di soli 9 anni, deceduta a causa di una grave malattia. E’ stato lo stesso ex ct della Spagna, dimessosi dall’incarico lo scorso 19 giugno per stare vicino alla famiglia, in un comunicato riportato dai principali media spagnoli. Xana, questo il nome della bambina, era malata di un tumore alle ossa.“Nostra figlia Xana è morta questo pomeriggio ...

Svizzera - nessuna colpa per Dramma in montagna in cui morirono 6 italiani : Francesca Bernasconi Il 30 aprile del 2018 due gruppi di alpinisti vennero sorpresi da una tormenta di neve e dovettero passare una notte all'aperto. morirono in 7, di cui 6 di origine italiana Si chiude senza un colpevole l'inchiesta sull'incidente in montagna del 30 aprile 2018 ad Arolla, in Svizzera, nel quale persero la vita sette alpinisti, sei dei quali di nazionalità italiana. Il pubblico ministero del cantone svizzero del ...

Dramma a Matera - due operai uccisi da esalazioni durante ispezione nel pozzo di una discarica : Le due vittime di 52 anni e 53 anni erano impegnate nella manutenzione del pozzo di una discarica in località Aliano. A lanciare l'allarme l'autista dell'autocisterna che era rimasto in superficie. I Vigili del Fuoco di Matera hanno trovato i loro corpi sul fondo della vasca a circa 20 metri di profondità.Continua a leggere

Isola dei Famosi - Raz Degan e la dolorosa verità due anni dopo : "Perché ho dovuto partecipare" - Dramma privato : Raz Degan, vincitore della dodicesima edizione dell'Isola dei Famosi, ha lasciato un'intervista al Corriere della Sera, svelando il motivo per il quale ha partecipato al reality. "Per soldi: mia madre era malata", ha quindi confessato alle pagine del quotidiano. L'attore in effetti, dopo la vittoria

Temptation Island - il Dramma di Antonella Fiordelisi : "Francesco Chiofalo è una mer***". Cos'ha scoperto : "Stasera, sono venuta a sapere delle cose oscene, che non mi sarei mai aspettata da lui", così ha esordito su Instagram Antonella Fiordelisi, fidanzata di Francesco Chiofalo, volto reso noto dal programma di Canale5 Temptation Island, al quale partecipò con l'ormai ex fidanzata Selvaggia Roma. Solo

Paolo Gentiloni - pesante dubbio sull'inciucio : "Operazione fragile". Caos Pd - una voce Drammatica : "Noi renziani entreremo nel governo", annuncia Andrea Marcucci, capogruppo Pd al Senato, al Messaggero. Ma per Paolo Gentiloni quello dell'inciucio con il Movimento 5 Stelle resta "un'operazione fragile". L'ex premier è uno dei più scettici, al Nazareno, e considerando che è pur sempre il presidente

Formula 1 – Leggero infortunio per Norris in vacanza - la McLaren rivela : “sembra più Drammatico di quello che è” : Durante una corsetta in vacanza, il pilota della McLaren ha riportato un Leggero infortunio per il quale ha già iniziato una terapia di recupero Piccolo inconveniente per Lando Norris al rientro dalle vacanze, il pilota della McLaren infatti ha mostrato sui social lo stivale ortopedico che indossa per recuperare da un Leggero infortunio. Photo4/LaPresse Il britannico ha riportato un guaio al tendine durante una corsetta svolta in vacanza, ...

Dramma ad Ancona - va in ospedale per partorire : morti mamma e feto in sala operatoria : Tragedia ad Ancona, dove una neomamma di 34 anni e il suo bambino appena nato sono morti in sala parto all'ospedale Salesi in circostanze che al momento non sono chiare. Al punto che è stata aperta una doppia inchiesta, sia interna che da parte della magistratura, per scoprire cosa sia successo nella notte tra sabato e domenica scorsi. La donna, come riporta il Corriere Adriatico, già mamma di due bimbi piccoli, di origine tunisina ma da tempo ...

Titoli e aperture : lo psicoDramma della crisi raccontato dai giornali in edicola : È una corsa contro il tempo quella per la formazione del nuovo governo con una nuova maggioranza Pd-5Stelle. Il capo dello Stato ha concesso 5 giorni, fino al prossimo martedì, a Di Maio e Zingaretti per parlarsi, chiarirsi e trovare un accordo. Dopo di che ci sono solo le urne. E un governo di passaggio che porti al voto il Paese. Difficile allo stato attuale fare ipotesi e dire da che parte possa pendere l'ago della bilancia CORRIERE della ...