Usa | sale a 2 il numero dei morti per malattie respiratorie dovute alle sigarette

Honduras : apre ufficio diplomatico a GerUsalemme : Tel Aviv, 1 set. (AdnKronos/Dpa) – L’Honduras ha aperto oggi un ufficio diplomatico a Gerusalemme. All’inaugurazione erano presenti il presidente Juan Orlando Hernandez e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Hernandez, in precedenza, aveva spiegato che l’ufficio sarebbe servito come “estensione” dell’ambasciata honduregna. L’ambasciata dell’Honduras si trova attualmente a ...

L’Honduras ha riconosciuto GerUsalemme come capitale d’Israele e vi aprirà in settimana un ufficio di rappresentanza : L’Honduras ha riconosciuto Gerusalemme come capitale d’Israele. Venerdì il presidente Juan Orlando Hernández andrà a Gerusalemme per inaugurare un ufficio di rappresentanza, che considera come «un’estensione dell’ambasciata» che oggi ha sede a Tel Aviv. L’apertura di questo nuovo ufficio, ha

Made in Italy : export occhiali da sole sale a 3 - 7 mld - Usa primo mercato : Milano, 22 ago. (AdnKronos) – Ammontano a 3,7 miliardi di euro le esportazioni di occhiali da sole italiani nel mondo, in aumento dello 0,8% rispetto all’anno precedente. Il valore delle importazioni è stato di 1,5 miliardi. E sono 920 le imprese italiane attive nella fabbricazione di lenti e occhiali, in crescita del 2,1% rispetto al 2017. Le esportazioni, secondo un’elaborazione della Camera di commercio di Milano Monza ...

Made in Italy : export occhiali da sole sale a 3 - 7 mld - Usa primo mercato (2) : (AdnKronos) – Tra i principali Paesi, cresce l’export verso Hong Kong (+25%), Svizzera e Svezia (+24%), India (+21%) e Messico (+15%). I principali mercati di importazione sono nell’area dell’Asia per 880 milioni di euro (59% dell’import complessivo). Il Veneto conferma il proprio primato dell’occhialeria nazionale (422 imprese), con le prime due province italiane per numero di imprese, Belluno (208) e ...

Nessun viaggio a GerUsalemme : Giovedì Israele ha annunciato che avrebbe impedito a due deputate americane del Partito democratico, Rashida Tlaib del Michigan e Ilhan Omar del Minnesota, di visitare il paese a causa del loro sostegno al movimento di boicottaggio dello stato ebraico. Le due parlamentari sono da sempre dure critich

SuperEnalotto - il 6 dei record a Lodi : vinti 209 milioni con una schedina caUsale da 2 euro : Si tratta della vincita più alta nella storia non solo del SuperEnalotto ma di tutte le lotterie mondiali: è stato realizzato tramite Quick Pick, il sistema che crea casualmente una schedina di gioco dal terminale senza che sia il giocatore a compilarla fisicamente

Ci sono scontri tra palestinesi e polizia israeliana fuori dalla moschea di al Aqsa - a GerUsalemme : Da domenica mattina ci sono scontri tra palestinesi e polizia israeliana fuori dalla moschea di al Aqsa, la parte del complesso della Spianata delle moschee di Gerusalemme riservata alle preghiere guidate. La polizia israeliana, hanno raccontato diversi testimoni a Reuters,

GerUsalemme - scontri nella Spianata delle Moschee tra fedeli islamici e polizia : decine di civili feriti : Disordini e scontri si sono verificati questa mattina nella Spianata delle Moschee di Gerusalemme, dove si trovavano circa 100mila fedeli islamici per celebrare la Festa del Sacrificio. Secondo quanto dichiarato da un portavoce della polizia, al termine delle preghiere ci sono state delle tensioni. decine i civili rimasti feriti, secondo la agenzia di stampa palestinese Wafa. Le forze dell’ordine israeliane, secondo quanto riportano i ...

GerUsalemme - scontri Spianata : feriti : 10.10 scontri stamane fra polizia israeliana e palestinesi sulla Spianata delle Moschee, nel giorno in cui si sovrappongono feste ebraiche e musulmane. Secondo l'agenzia di stampa palestinese Wafa, decine di fedeli islamici sono rimasti feriti da proiettili rivestiti di gomma, schegge di granate assordanti e gas lacrimogeni.100.000 i palestinesi che hanno partecipato alle preghiere per la Festa del Sacrificio. Polemiche in Israele per il ...

GerUsalemme : Trovati i Resti di una grande città neolitica risalente a 9000 anni fa : Gerusalemme: Ecco i Resti della grande città neolitica risalente a 9000 anni fa Nuovi scavi fatti a Gerusalemme portano alla luce un immenso insediamento preistorico vecchio di 9000 anni considerato il”Big Bang” del Neolitico di Israele. Si tratta di una città neolitica che secondo le prime stime potrebbe essere stata caratterizzata dalla presenza di un […] L'articolo Gerusalemme: Trovati i Resti di una grande città neolitica ...

Rai - Piero Marrazzo sospeso dall'ufficio di corrispondenza di GerUsalemme : Piero Marrazzo, giornalista Rai, è stato sospeso - secondo quanto si apprende - dalla sede di Gerusalemme per presunte irregolarità nella gestione dell'ufficio di corrispondenza....

PIERO MARRAZZO/ Il giornalista Rai sospeso dalla sede di GerUsalemme : ecco perchè : PIERO MARRAZZO sospeso dal suo incarico di responsabile presso la sede Rai di Gerusalemme: l'ex governatore del Lazio al centro di una nuova inchiesta

Rai - Piero Marrazzo sospeso dall'incarico di corrispondente da GerUsalemme : Una decisione severa quella presa dalla Rai nei confronti del giornalista ed ex presidente della regione Lazio Piero Marrazzo, sospeso dall'incarico di corrispondente da Gerusalemme per volontà dell'azienda a seguito di una missiva top secret recapitata alle alte cariche della Rai e alla magistratura qualche mese fa. La sospensione di Marrazzo è stata ritenuta opportuna a seguito di un controllo interno avvenuto sulla gestione della sede di ...

Piero Marrazzo : sospeso il corrispondente Rai da GerUsalemme. I motivi : Piero Marrazzo: sospeso il corrispondente Rai da Gerusalemme. I motivi Piero Marrazzo torna a occupare le prime pagine della cronaca nazionale: il noto giornalista ed ex presidente della Regione Lazio è stato sospeso dall’incarico di responsabile della sede giornalistica Rai di Gerusalemme. Piero Marrazzo: presunte irregolarità Da alcuni mesi sarebbero in corso degli accertamenti sull’operato dell’ufficio Rai di Gerusalemme da arte ...