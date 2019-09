Un nuovo album live di Bruce Springsteen dedicato all’amore | audio e tracklist di The

Il nuovo album di Renato Zero è senza compromessi : svelati cover e tracklist di Zero Il Folle : Zero Il Folle si avvicina a passi lunghi e ben distesi. Il nuovo album di Renato Zero sta per arrivare e, con lui, iniziano a trapelare alcune anticipazioni su quello che sarà la sua prossima prova di studio. Dopo la cover, nella quale ha sorpreso il pubblico con il suo volto circondato da una parrucca argentea, arriva anche la tracklist di Zero Il Folle nella quale, dopo molto tempo, compare anche la title track. Com’era lecito ...

Annunciato il nuovo album di Gemitaiz e Madman - Scatola Nera atteso il 20 settembre : Il nuovo album di Gemitaiz e Madman è Scatola Nera. La prossima prova di studio dei due rapper è attesa per il 20 settembre e rappresenta il secondo prodotto su lunga distanza che rilasceranno congiuntamente. La loro collaborazione artistica ha radici poco recenti, con il primo incontro musicale avvenuto nel 2008 ma messo a frutto nel 2011 con il mixtape Haterproof e due anni fa con il singolo Veleno 7, il cui numero progressivo indica il ...

Tradizione E Tradimento è il nuovo album di Niccolò Fabi : Il nuovo album di Niccolò Fabi è Tradizione E Tradimento. L'artista romano è quindi pronto a tornare sul mercato con un disco di inediti della quale non era certa l'uscita, almeno nell'assetto annunciato, ma che invece arriverà ufficialmente l'11 ottobre, a qualche settimana dall'avvio del tour nei teatri. Ufficiale anche il titolo, che l'artista ha individuato in Tradizione E Tradimento, mentre rimangono ancora da scoprire le tracce che ...

Mortal Projections è il nuovo singolo di Joe Keery di Stranger Things in attesa del primo album (audio - testo e traduzione) : Dopo Roddy e Chateau (Feel Alright), Mortal Projections è il nuovo singolo di Joe Keery, che a settembre lancerà il suo primo album del progetto solista Djo. Keery, noto per il ruolo di Steve Harrington nella fortunata serie Netflix Stranger Things, ha finalmente annunciato la data e il titolo del suo primo album: Twenty Twenty uscirà il 13 settembre: Ecco Mortal Projections, il 13 settembre uscirà un album, si chiama Twenty ...

Biglietti in prevendita per i concerti di James Blunt in Italia nel 2020 per il nuovo album Once Upon A Mind : Sono in prevendita i Biglietti per i cOncerti di James Blunt in Italia nel 2020. L'artista è pronto a rilasciare la sua prossima prova di studio il 25 ottobre prossimo e sarà il naturale di The Afterlove, che ha rilasciato nel 2017. Per la presentazione dell'album, di cui si conosce anche la cover e la tracklist dei brani scelti per la nuova prova, avverrà anche in Italia, nelle date del 25 marzo al Mediolanum Forum di Assago, in quella del ...

Tool - il nuovo ‘Fear Inoculum’ non è l’album che meritiamo ma quello di cui abbiamo bisogno : Volendo dare al termine “sovversivo” una connotazione esclusivamente positiva, nell’accezione meno pericolosa e propagandistica del termine, questo sarebbe il caso dei Tool. Fear Inoculum ancor prima che un album – il primo dopo 13 anni per la band di Maynard James Keenan – rappresenta infatti un punto di rottura inequivocabile, ponendo nuovamente la musica al centro di ogni cosa e offrendo – come era lecito attendersi, ma tutt’altro ...

C’è da aspettare per il nuovo album di Renato Zero - slitta la data d’uscita del disco : Il nuovo album di Renato Zero cambia data. L'annuncio è arrivato nel corso dell'intervista condotta da Marco Travaglio per i 10 anni del Fatto Quotidiano che si è tenuta a La Versiliana, in cui l'artista romano ha raccontato alcuni particolari della prossima uscita. La data non sarà più quella del 30 settembre, come annunciato in precedenza, ma quella del 4 ottobre. L'uscita di Zero Il Folle è quindi ufficiale ed è già stata anticipata dal ...

Ancora un nuovo album di Lana Del Rey - dopo Norman Fucking Rockwell! arriva White Hot Forever : Nel giorno stesso dell'uscita di Norman Fucking Rockwell!, la vera notizia per il pubblico della cantautrice è che arriverà un nuovo album di Lana Del Rey anche nel 2020. Un altro disco in studio annunciato a stretto giro, che ha già un titolo, White Hot Forever. Un periodo evidentemente molto prolifico per la Del Rey, che ha appena pubblicato la sua ultima fatica discografica annunciata un anno fa e ora finalmente sul mercato. Norman ...

Torneremo ancora è il nuovo album di Franco Battiato : Torneremo ancora è il titolo del nuovo lavoro di Franco Battiato e sara' pubblicato il 18 ottobre da Sony Music Legacy

