Schiena tradisce Federer | Dimitrov avanti

Fonte : ilfogliettone

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Rogersaluta Flushing Meadows ai quarti, frenato dal mal die dall'exploit di Grigorche lo ha sconfitto per la prima volta in carriera (3-6, 6-4, 3-6, 6-4, 6-2) e in semifinale se la vedra' con Daniil Medvedev (il russo ha eliminato 7-6, 6-3, 3-6, 6-1 Stan Wawrinka). Basti dire che nei sei precedenti incrociaveva vinto due set su 18. Inoltre il bulgaro aveva vinto solo una delle ultime otto partite giocate prima di iniziare il suo percorso sul cemento degli Us Open. Prima del quinto setha chiesto un Medical Time Out e l'intervento del fisioterpista per un problema muscolare alla. "Avevo bisogno di sciogliermi un po' e vedere se andava meglio - ha poi spiegato il fuoriclasse svizzero - Ma questo era il momento di Grigor e non del mio fisico. Di solito riesco a dominare il suo gioco variato, ma stavolta ha mandato in tilt il mio ritmo: ...

