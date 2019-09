Questo benchmark conferma alcune specifiche di OnePlus 7T

Fonte : tuttoandroid

(Di mercoledì 4 settembre 2019) In attesa della presentazione ufficiale, in programma per giovedì 26 settembre,7T continua ad essere il protagonista di apparizioni in Rete. L'articolodi7T proviene da TuttoAndroid.

mbic91 : @nonsonogeordie @Miss_FrancyM Scusate l’intromissione, ma vi sfido ad entrare in una 911 qualsiasi e poi in una com… - cons_mascherato : @LorenaLVilla @avvbenedetto @CarloCalenda per questo non è un benchmark cui guardare - sassari68 : @peterpark06 Quella appena passata è una stagione 'inspiegabile', questo è il termine più giusto. E non può essere… -