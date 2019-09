Più soldi ai prof tassando merendine e bibite L' idea

Fonte : agi

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Tre miliardi di euro aggiuntivi sono ciò che serve, secondo il nuovo capo del dicastero dell'istruzione, per riabilitare Università e scuola: uno da convogliare verso la prima, e due per la seconda. "I fondi si possono trovare con interventi fiscali mirati, quella che chiamo l'Iva strategica" ha detto Fioramonti in un'intervista al Corriere della Sera. Per raggiungere questo obiettivo, il neoministro guarda alle micro tasse "di scopo": come quelle suzuccherate e biglietti aerei. "Sono attività - ha continuato il pentastellato - o dannose per la salute, le prime due, o inquinanti. Con iche lo stato ricava si fanno interventi per la ricerca o la scuola". Da questi interventi, spiega ancora Fioramonti, è possibile recuperare 2,5 miliardi di euro. L'intento sarebbe quello di poter dirigerli verso un aumento di stipendio per iessori. Il politico del ...

