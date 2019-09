Minecraft incontra DuckTales grazie a questo simpaticissimo crossover

Fonte : eurogamer

(Di mercoledì 4 settembre 2019)ad un interessante e, il mondo diviene catapultato in quello di. Presentato sotto forma di pacchetto, la mappa è disponibile all'interno del mercato di gioco.Questa include tutti i posti che i fan conosceranno: Paperopoli, il Forte di Paperon de' Paperoni, la piramide di Toth-Ra ed il Monte Maiverest. Oltre aci sono skin di personaggi come appunto Paperon de' Paperoni, Qui, Quo e Qua, Gaia, Fenton Paperconchiglia e Darkwing Duck.La mappa vanta due storie "da far rizzare i capelli" e piene di missioni, oltre a 50 oggetti da collezione che possono essere visualizzati nella stanza dei trofei di Zio Paperone. Di seguito potete dare uno sguardo al video pubblicato per l'occasione.Leggi altro...