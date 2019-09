Il sistema operativo per smartphone Android 10 è arrivato sui telefoni Pixel

HarmonyOS - il sistema operativo di Huawei : come funziona : Huawei ha tenuto ieri a Dongguan, in Cina, la Huawei Developer Conference (HDC) 2019 in cui ha presentato il suo nuovo sistema operativo HarmonyOS. Si tratta di un nuovo OS che è stato oggetto di leggi di più...

Huawei ha il suo sistema operativo - ma (per ora) niente smartphone : Eccolo il sistema operativo di Huawei. Si chiama HarmonyOS: esiste (come era già stato confermato) ed è pronto a partire camminando sul filo: dimostrare che la casa cinese può farcela, ma sottolineando che Android è sempre la prima scelta. Non è (ancora) tempo di guerra Richard Yu, ceo di Huawei Consumer Business Group, ha mostrato i muscoli e affermato – durante la conferenza per gli sviluppatori – che il sistema operativo sarebbe in grado di ...

Huawei svela HarmonyOS - sistema operativo concorrente di Android : Il gigante cinese delle telecomunicazioni Huawei ha svelato il suo nuovo sistema operativo HarmonyOS, alternativo ad Android e ideato dopo le minacce di non poter più accedere al sistema di Google, a causa dell'escalation commerciale tra Stati Uniti e Cina. A presentarlo ci ha pensato il suo patron, Richard Yu, durante una conferenza degli sviluppatori a Dongguan, nel Sud della Cina: "Lo abbiamo battezzato HarmonyOS. Speriamo di portare nel ...

Huawei ha presentato il suo nuovo sistema operativo : Si chiama HarmonyOS e potrebbe diventare il sostituto di Android, se le cose per l'azienda cinese si mettessero sempre peggio negli Stati Uniti

Huawei svela HarmonyOS - il sistema operativo multipiattaforma : Lo fa durante la prima conferenza per gli sviluppatori organizzata dal gigante cinese dall'anno della sua fondazione, nel 1987. Sarà open source e potrà essere utilizzato su vari dispositivi: dagli smartphone alle tv

HarmonyOS - Huawei ha svelato ufficialmente il suo sistema operativo : Dongguan (Cina) – Presso il Dongguan Basketball Center nel gargantuesco complesso del campus Huawei non lontano da Shenzhen, il colosso cinese ha finalmente tolto i veli dal sistema operativo HarmonyOS. In occasione della prima edizione della Huawei Developer Conference c’è stato il primo contatto con un sistema operativo basato su microkernel e contraddistinto da leggerezza, flessibilità e soprattutto da una natura multipiattaforma ...

