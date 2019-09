Governo | Mattarella ringrazia i giornalisti e sottolinea “l’importanza delle libera

Governo - Conte a colloquio con Mattarella al Quirinale : Dopo il via libera con il voto su Rousseau, il presidente incaricato sta definendo la squadra dei ministri. L’imminente nascita del nuovo Governo è stata accolta con fiducia dai mercati: lo spread ha aperto a 150 punti base. Delrio: «Non sarò ministro»

Giuseppe Sala svela il vero obiettivo del Pd : "Quanto deve durare il Governo con il M5s". Capito Mattarella? : "Il governo M5s-Pd? Mi auguro che duri il tempo necessario a eleggere il prossimo presidente della Repubblica": lo ha affermato il sindaco di Milano, Beppe Sala, in un'intervista al Corriere della Sera, svelando di fatto il vero obiettivo di una delle più spregiudicate e clamorose operazioni di tras

Mattarella confida nel ruolo di Conte per la formazione del nuovo Governo : Nella giornata del 30 agosto, i rapporti tra i PD e M5S impegnati nella formazione del nuovo esecutivo si sono non poco incrinati e, nonostante la mediazione riuscita dal premier incaricato Giuseppe Conte, ci sono ancora questioni aperte e da risolvere, come la discussione sui venti punti del programma dei Cinque Stelle e il voto sulla piattaforma Rousseau. Il Capo dello Stato naturalmente rimarrà neutrale e non interverrà nelle dinamiche ...

Salvini a Mattarella : "È ancora possibile un Governo coerente" : Matteo Salvini oggi è stato in diretta pressoché perenne sui social, una sorta di "maratona Salvini" da far invidia a Enrico Mentana. Anche se, sostanzialmente, ripete sempre le stesse cose, ossia che il governo PD-M5S sarebbe un inganno e non s'ha da fare, tra la mattina e la sera ha cambiato appello al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.Infatti Salvini stamattina su Facebook aveva scritto:"Presidente Mattarella, basta, metta fine ...

Governo - la diretta – Grillo ai suoi : “Basta parlare di posti - di 10 o 20 punti”. E ai dem : “Occasione unica”. Conte vede Mattarella. Poi tre ore di vertice con M5s-Pd a Palazzo Chigi : “Passi avanti sul programma” : Una giornata partita con un faccia a faccia inatteso e terminata, dopo la nuova partita a scacchi tra le delegazioni di Pd e M5s tra “passi avanti” e puntualizzazioni in attesa della sintesi del premier incaricato, con la spinta importante, forse decisiva, di Beppe Grillo. Per la terza volta il fondatore del Movimento interviene nella trattativa per la formazione di un Governo che chiuderebbe la crisi. E questa volta è più esplicito ...

Governo - la diretta – Conte vede Mattarella. Poi tre ore di vertice con M5s-Pd. I Cinque Stelle : “Da trivelle a inceneritori - direzione giusta”. Marcucci : “Ora il premier può fare squadra di qualità” : Un’ora di colloquio al Colle, poi per tre ore l’incontro con le delegazioni di Pd e 5 Stelle per un vertice sul programma al termine del quale entrambi i partiti hanno lasciato intendere che sono stati fatti “passi avanti” nella “giusta direzione”. La giornata di sabato era iniziata con il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte a colloquio con Sergio Mattarella. Un faccia a faccia che inizialmente ...

Incontro Conte-Zingaretti-Di Maio per sì o no definitivo a Governo. Premier incaricato da Mattarella : E' stato concordato un Incontro entro domani sera fra il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte, il capo politico M5s Luigi Di Maio e il segretario del Pd Nicola Zingaretti per dire la parola definitiva delle due forze politiche sulla nascita del Governo Conte bis. Il Premier incaricato, dopo l'Incontro con le delegazioni M5s e Pd, ha lasciato palazzo Chigi e dedicherà le prossime ore a chiudere sul programma del suo nuovo Governo. ...

L'incontro di Conte con Mattarella per salvare l'accordo di Governo : Il lavoro di sintesi del premier incaricato va avanti: al momento è l'unica certezza ricavabile dal lavoro avviato da Giuseppe Conte con le delegazioni di Partito democratico e Movimento 5 Stelle. Al termine di una mattinata che non ha fatto mancare - come nei giorni scorsi - colpi di scena, accelerate e frenate nella difficile gestazione del governo, i capigruppo dem e quelli pentastellati sembrano tirare il fiato. "Abbiamo fatto ...

