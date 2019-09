Google rischia una grossa indagine antitrust negli Stati Uniti

I siti di annunci di lavoro rischiano “il posto” per colpa di Google : (foto: Getty Images) Google di nuovo al centro delle polemiche per concorrenza sleale in Europa. Come riporta Reuters, questa volta a essere contestate sarebbero le pratiche anticoncorrenziali del servizio Google for jobs, l’applicazione per cercare lavoro direttamente integrata al motore di ricerca della compagnia. Contro Big G ci sono ora 23 piattaforme europee che gestiscono autonomamente annunci di lavoro, e che chiedono all’antitrust ...