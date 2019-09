Calabria, sgominata banda narcotraffico

dai carabinieri di Reggiounadi narcotrafficanti che operava nella Piana di Giuia Tauro. Numerosi gli arresti per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti L'organzzazione era strutturata in modo capillare ed in grado di rifornire di marijuana e cocaina tutte le piazze di spaccio calabresi.Dalle investigazioni è emerso un dettaglio inquietante: uno degli arrestati non aveva esitato a coinvolgere nelle attività illecite il il figlio, un bambino di 8 anni avviandolo così ad una carriera criminale.(Di mercoledì 4 settembre 2019)