Benessere sessuale | la formula magica per raggiungerlo e perché è importante

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Arriva, come ogni 4 settembre, la Giornata internazionale del, promossa dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms). Ma se all'estero sono previsti convegni, seminari, interventi nelle scuole, negli ospedali, all'università, in piazza, mostre e incontri, qui da noi da noi nessuno ne sa niente, nonostante l'Italia faccia parte dei 35 Paesi che aderiscono alla celebrazione. Nel nostro Paese il disinteresse è quasi totale, non solosi tratta di un Paese cattolico, ma proprio per cultura. Ma ilè fondamentale per la salute e la felicità delle persone, ne abbiamo parlato con la psicoterapeuta e sessuologa Sara Padovano «Sfatiamo un mito: la sessualità felice esiste, ma non é sinonimo né di corpo perfetto, né di tecniche miracolose imparate “a scuola” che permettono prestazioni da urlo, simil macho man o tigre del materasso. Se il rapporto che ...

