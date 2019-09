Allenare l’arte dell’empatia

Fonte : vanityfair

(Di mercoledì 4 settembre 2019) 1 Diventare consapevoli delle proprie emozioni2 Lasciarsi contagiare dalle emozioni degli altri 3 Coltivare una sana curiosità nei confronti degli altri 4 Provare a cambiare prospettiva 5 Comprendere la differenza fra noi e gli altri6 Un passo alla volta7 Praticare l’ascolto attivo 8 Fidarsi e non temere di rendersi vulnerabili Essere empatici: un talento prezioso che, per la scienza, si può imparare a qualsiasi età. É solo questione di buona volontà e diquesta capacità emozionale di sentirsi vicini agli altri: un atteggiamento comprensivo nei confronti di chi ci sta accanto che, se ben indirizzato, può aiutarci a migliorare qualsiasi rapporto, d’amore o di lavoro. La conferma giunge da uno studio realizzato recentemente da un team di ricercatori dell’Università di Zurigo e pubblicato sulla rivista scientifica PNAS (Proceedings of the National Academy of ...