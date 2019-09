Un hacker ha annunciato una intromissione nel Blog delle Stelle

Fonte : agi

(Di martedì 3 settembre 2019) "Siamo riusciti a respingere tutte le attività di chi voleva che questo voto non andasse nella direzione giusta". Lo ha detto a La7 Enrica Sabatini tra i responsabili dell'Associazione Rousseau a proposito della votazione on line sul governo M5s-Pd. Con un post pubblicato oggi da un account anonimo su Twitter, infatti, un utente ha rivendicato di aver acquisito informazioni riservate provenienti dai sistemi del, organo ufficiale dell'Associazione Rousseau. Le informazioni, condivise pubblicamente nell'arco di cinque diversi tweet, fanno riferimento in particolare alla piattaforma con la quale l'Associazione raccoglie donazioni dai suoi sostenitori, e include gli estremi di un account PayPal (per la gestione di conti online) e le credenziali di accesso a una casella di posta elettronica. Creato nel mese di settembre, l'account si chiama "Hack5": "un nome ...

