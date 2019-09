Scandalo Metzelder | l’ex difensore accusato di possesso e diffusione di materiale

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 3 settembre 2019) L’exdi Real Madrid e Borussia Dortmund Christophè nella bufera. E’didipedopornografico. A rivelarlo è il quotidiano tedesco Bild. Liddy Oechtering, portavoce della procura di Amburgo, spiega: “È stato aperto un procedimento contro un tedesco di 38 anni con l’accusa di traffico di documenti pedopornografici”. Secondo le indiscrezioni la denuncia sarebbe partita da una donna che ha avuto una relazione con l’extedesco, che avrebbe fornito anche immagini ricevute via chat. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o Aggiorna l’App di CalcioWeb sull’App Store per dispositivi iOS L'articolo, l’exdidipedopornografico CalcioWeb.

