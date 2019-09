Rossano | perse il lavoro e ora vive in un gazebo col reddito cittadinanza

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 3 settembre 2019) Francesca Bernasconi L'appello di: "Cerco. I 400 euro mensili mi bastano solo per mangiare" Undi plastica in un parchetto di Padova. È la "casa" di, 47enne, che ormai da un mese e mezzo è costretto are per strada, con ildi. "Lavoravo come falegname per una ditta di Padova che ha dovuto chiudere nel 2009 a causa della crisi- ha raccontato al Corriere della Sera- Ho sempre lavorato dopo aver preso la quinta elementare, ho sempre cercato di aiutare la mia famiglia". Quando il padre e il fratello muoiono, però, l'uomo si deve trasferire in un appartamento più piccolo, fino alla perdita del, quando, non riuscendo più a pagare l'affitto, è stato sfrattato. Allora è stato ospitato a casa della madre, che abitava a 11 chilometri da Padova. Manon si è arreso e ha continuato a fare qualchequa e là, ...