Quanto sarà potente l’iPhone 11? Meno del previsto secondo Geekbench

Fonte : optimaitalia

(Di martedì 3 settembre 2019) Ci si aspettano grandi cose per la futura serie iPhone 11, non solo nelle sue versioni Pro ma anche in quella base più economica. Tutte e tre le varianti dovranno per forza mettersi in evidenza per un reale salto di qualità rispetto ai pregressi melafonini ma le informazioni giunte in queste ore, in riferimento alle prestazioni del modello di partenza Apple per questo 2019, non sono per nulla rassicuranti. Dopo aver specificato in un apposito approfondimento tutte le differenze tra i 3 modelli di iPhone 11 di questo 2019, possiamo commentare insieme i dati relativi alle prestazioni del prossimo melafonino pronto alla presentazione il 10 settembre. Il noto informatore Ben Geskin ha di fatto diffuso i dati relativi ai risultati dei testper il nuovo iPhone 11 appunto, nel suo modello standard ovvero il successore del vecchio Phone XR. Questi ultimi sottolineano una ...

ignaziocorrao : L’ho detto e lo ripeto. Dare il commissario europeo al pd sarebbe un errore imperdonabile. Durerà 5 anni (a prescin… - kolemicos : @babylonboss Speriamo che ti ritrovi gli africani anche nel salotto. Poi mi saprai dire quanto medievale sarà casa tua. - DeviStareCalmo : RT @Alyenante: Sull'argomento cazzi in dm non richiesti, mi ha impressionato la quantità di donne del 'Che sarà mai!' Il fatto che le donne… -