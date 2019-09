Joana Sainz | la cantante muore sul palco colpita da un fuoco d’artificio | aveva 30 anni

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 settembre 2019) Si stava esibendo sulcon la Super Hollywood Orchestra quando improvvisamente è stataall’addome dalle scintille di und’artificio sparato da uno dei dispositivi pirotecnici ai suoi piedi, che è esploso. Subito soccorsa, è stata trasportata d’urgenza in ospedale ma per lei non c’è stato nulla da fare: è morta poco dopo il ricovero. È quanto successo alla popstar spagnola, chesolo 30. L’incidente è successo poco dopo le 2 di notte di lunedì, durante un concerto a Las Berlanas, nella città spagnola di Avila. La Super Hollywood Orchestra era stata ingaggiata per chiudere una festa nella piccola città di Las Berlanas. La scena è stata ripresa in diversi video girati dai fan presenti all’evento e pubblicati sui social: si vede nelle immagini si vedeche balla sulcon altri cantanti, musicisti e ...

