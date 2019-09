Fonte : agi

(Di martedì 3 settembre 2019) Entra nel vivo la partita sulla composizione del governo M5S-Pd in attesa dei risultati del voto su Rousseau. Dem e pentastellati stannondo sul confronto riguardo ie le caselle del nuovo esecutivo. I pentastellati - riferiscono fonti parlamentari -ro confermare iguidati nella fase giallo-verde, ovvero Mise e Infrastrutture in primis. Per quanto riguarda i ruoli chiave il dialogo verrà portato avanti anche tenendo conto i suggerimenti arrivati dalla Quirinale. Al mistero dell'Interno dovrebbe finire un tecnico. Rebus anche per quanto riguarda il Ministero dell'Ecoa: a via XX Settembre potrebbe approdare una figura di rilievo come Rossi, Cottarelli o Reichlin. Da sciogliere inoltre anche il nodo sul sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. Una poltrona che viene rivendicata dal Pd ma non è escluso che per quel ruolo vada ...

MediasetTgcom24 : Salvini al Colle: 'Dignità vorrebbe che ci fossero le elezioni' #consultazionibis - AS3691 : RT @Agenzia_Italia: Il #M5s vorrebbe mantenere i dicasteri già in suo possesso. Si accelera sui nomi #Contebis - fisco24_info : Il M5s vorrebbe mantenere i dicasteri già in suo possesso. Si accelera sui nomi: Entra nel vivo la partita sulla co… -