Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2019) A dieci giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto che riconosce un indennizzo per icoinvolti nei crac bancari, il Ministero dell’Economia ha annunciato su Twitter un ulteriore strumento per aiutare i: untelefonico di supporto per la compilazione dei moduli dionline. “Dovete presentare domanda al #FondoIndennizzo? Per le richieste di assistenza sul portale della Consap èanche untelefonico”, si legge sul profilo social ufficiale del Ministero. Lo strumento è stato pensato per chi, dati i numerosi step previsti sul portale del Fir (Fondo Indennizzo), avesse bisogno di una. Il numero, 02.49525830, sarà operativo dal lunedì al venerdì9:00 alle 17:00. Chi ha diritto all’indennizzo –, persone fisiche, imprenditori ...

carlosibilia : Grazie all'impegno del MoVimento 5 Stelle, i risparmiatori truffati dalle banche saranno risarciti. E' possibile in… - fattoquotidiano : Truffati dalle banche, attivo il call center che guida i risparmiatori nella richiesta online - Noovyis : (Truffati dalle banche, attivo il call center che guida i risparmiatori nella richiesta online) Playhitmusic - -