Orosei | il coccodrillo scomparso esisteva davvero ed è stato ritrovato

Fonte : vanityfair

(Di lunedì 2 settembre 2019) Non se ne parlava più da alcuni giorni e molti ormai pensavano che la storia delfosse una bufala, il tormentone dell’estate con decine di foto fatte insieme ad alligatori gonfiabili. Invece era tutto vero e ildi, costa orientale della Sardegna, èa Cala Liberotto pochi chilometri dalla località in cui ne era stata denunciata la scomparsa. Il caimano Jack era sparito misteriosamente dal circo Martin, il 20 agosto, durante lo smontaggio delle tende. L’alligatore ècatturato e messo in sicurezza da una pattuglia della stazione del Corpo Forestale di, che non aveva mai smesso di cercarlo. Il primo incontro èperò con una donna che portava a spasso il cane e che proprio non si aspettava di trovarselo davanti. Fiorenza Pais, 38 anni, insegnante elementare, camminava nel bosco dietro la sua abitazione di Cala ...

