Napoli | ritardo di 4 ore | caos e rabbia al concorsone della Regione | «Come un sequestro

Fonte : ilmattino

(Di lunedì 2 settembre 2019) «E? stato undi persona. Ci hanno tenuti dentro ad aspettare al caldo e senza la possibilità di uscire per bere o andare al bagno. Una giornata assurda e da...

Fr_Aiello : @LeFrecce Treno 9646-partenza prevista 15.42 da Napoli centrale Segnalato ritardo di 15 minuti Attualmente, ore 16… - puntodilucesca1 : Via al concorsone della Regione: 4 ore di ritardo e malori in sala. E tutto già scritto chi passerà e chi no ci son… - ildenaro_it : Napoli, il Concorsone inizia con ore di ritardo: colpa delle fotocopiatrici. Esplode la protesta dei candidati -