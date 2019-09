Le pagelle Juve Stabia-Pisa | 0-2 | | i voti della partita | Serie B

Juventus-Napoli - le pagelle dei calciatori dopo il match : juve (4-3-3) Szczesny 7: miracoloso su un tiro da fuori di Allan. Dal calcio d' angolo seguente, impostato male dal Napoli, scaturisce il ribaltamento di fronte che vale l' 1-0. De Sciglio sv: esce controvoglia per una noia muscolare (dal 15'pt Danilo 7.5: dopo 26 secondi dal suo ingresso chiude col

Juventus-Napoli - le pagelle dei quotidiani : difese da incubo : Juventus-Napoli, le pagelle dei quotidiani – L’anticipo serale del sabato della seconda giornata di Serie A ha (insolitamente) mostrato sprazzi di buon calcio, velocità, belle giocate, spettacolo e tanti gol. Ma anche difese molto distratte. A tal proposito, anche i tre quotidiani sportivi nazionali hanno messo in evidenza questi errori. Ecco le pagelle. Gazzetta dello Sport JUVENTUS: Szczesny 6.5; De Sciglio sv (13' Danilo ...

Juve-Napoli 4-3 - pagelle / KK gigantesco Otello di una tragedia scespiriana che gonfia il cuore di amarezza nerissima : MERET. Altre tre pappine, come Firenze, ma ne evita altrettante con la decisiva complicità di Santa Traversa, in due occasioni topiche. I dolori del giovane Meret sono alleviati da quel miracolo su Khedira al 30’. Quindi c’è il doppio legno salvifico. Dapprima sullo stesso Khedira al 32’, con la palla che carambola di nuovo su Meret, poi la deviazione su Santa Traversa di una cagliosa di Douglas Costa al 68’. Dimenticavo Ilaria: dispersa negli ...

pagelle e Highlights 2^ giornata : Juve-Napoli 4-3 - decide l’autogol di Koulibaly. Milan-Brescia 1-0 - sentenza Calhanoglu : Pagelle 2 giornata- Tutto pronto per la 2 giornata di campionato. Si partirà con la sfida tra Bologna-SPAL. Padroni di casa pronti a partire con il piede giusto tra le mura amiche, ospiti pronti a vender cara la pelle per cercare di rendere complicati i piani bolognesi. Massima attenzione anche alle due super sfida di […] L'articolo Pagelle e Highlights 2^ giornata: Juve-Napoli 4-3, decide l’autogol di Koulibaly. Milan-Brescia 1-0, ...

Juventus-Napoli 4-3 - le pagelle : azzurri col cuore ma è disastro Koulibaly. Bene Lozano : Juventus-Napoli 4-3, le pagelle: Juventus-Napoli 4-3, le pagelle: Alex MERET 6 – Non può nulla sui gol della Juventus ma risulta decisivo su almeno tre occasioni dei bianconeri lasciando intatto quel passivo che il Napoli riesce anche a recuperare. Kostas MANOLAS 5.5 – Due gol sul suo lato nel giro di 3 minuti senza che ne capisse nulla. Completamente al di fuori da ogni logica difensiva, l’intesa con i compagni di ...

pagelle Juventus Napoli - De Ligt il peggiore : super Douglas Costa : Pagelle Juventus Napoli – La Juventus passa sul Napoli grazie ad un autogoal a tempo scaduto di Koulibaly. Partita dai due volti per i bianconeri, che dominano nel primo tempo ma subiscono la rimonta dei partenopei nella ripresa. Pagelle Juventus Napoli, i voti SZCZESNY 6 DE SCIGLIO 6 BONUCCI 5 DE Ligt 4 ALEX SANDRO […] More

Le pagelle di Juventus-Napoli 4-3 : Higuain non delude - male De Ligt e Koulibaly : Si alternano voti alti e bassi nelle pagelle di Juventus-Napoli, big match della seconda giornata di serie A. Una partita scoppiettante e dalle mille emozioni. Partenza super della Juventus che segna subito con Danilo e Higuain, poi Ronaldo firma il 3-0 nella ripresa. Sembra fatta, ma il Napoli riesce a pareggiare 3-3 con le reti di Manolas, Lozano e Di Lorenzo. Juventus-Napoli però non è ancora finita e una sfortunata autorete di Koulibaly ...

Juventus-Napoli 4-3 - le pagelle di CalcioWeb : Koulibaly voto 1 [FOTO] : Juventus-Napoli, le pagelle di CalcioWeb – E’ appena terminato il big match della seconda giornata di Serie A: allo Juventus Stadium di fronte i bianconeri di Sarri e gli azzurri di Ancelotti. Entrambe hanno esordito con una vittoria in trasferta, i primi a Parma e i secondi a Firenze. La partita è uno spettacolo: 4-3. Koulibaly protagonista in negativo. Queste le pagelle di CalcioWeb al termine del match. In alto la ...

Parma-Juventus 0-1 - le pagelle di CalcioWeb : ottimo Chiellini [FOTO] : Parma-Juventus, le pagelle di CalcioWeb – Si è concluso il primo match valido per il campionato di Serie A, esordio in trasferta per i campioni d’Italia in carica della Juventus che sono scesi in campo nella contro il Parma, match che alla vigilia poteva essere considerata insidiosa. La squadra bianconera ha fatto valere la maggiore qualità dal punto di vista tecnico, dal primo minuto in campo Gonzalo Higuain invece di Dybala, ...

Luciano Moggi - le pagelle a Juventus e Napoli : "Cosa stanno sbagliando sul mercato" : La stagione calcistica 2019/20 parte con le squadre senza un' identità precisa, visto che il mercato chiuderà il 2 settembre. Seguendo una certa logica, legata a quanto fatto fino ad oggi dalle società, cercheremo di intravedere quali potranno essere gli esiti di questo torneo che si annuncia però d

pagelle Juventus Inter : Buffon - Demiral e Ronaldo sugli scudi : Pagelle Juventus Inter: Le Pagelle di Juvedipendenza della partita andata in scena oggi per la International Champions Cup, conclusasi con un giusto pareggio nel tempo regolamentare e con la vittoria della Juve ai Rigori. Juventus-Inter 1-1 ( 4-3 dopo i rigori) Inter più incisiva nel primo tempo, Juventus migliore nella ripresa. Pagelle Juventus Inter: Buffon, […] More