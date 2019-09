Le condizioni di Kevin Hart | c’è speranza | “Sta bene | è un miracolo”

Fonte : gossip.fanpage

(Di lunedì 2 settembre 2019) Ledimigliorano. Una novità importante arriva dagli Stati Uniti e dall'autorevole sito di gossip a stelle e strisce "Tmz". A seguito della diffusione di notizie su una paralisi completa dell'attore, dopo il brutale incidente avvenuto nella mattina di domenica 1 settembre sulla Mulholland Highway di Los Angeles, da parte del portale NetWorthReporter, Tmz fa chiarezza spiegando che l'attore è stato operato per scongiurare le gravi conseguenze possibili, come la tetraplegia e i presunti danni alle corde vocali.A più di 24 ore dall'incidente stradale,è stato operato e una fonte del magazine Tmz è in grado di anticipare che l'intervento è riuscito perfettamente. "è miracolosamente uscito sulle sue gambe dal brutale incidente avvenuto domenica mattina sulla Mulholland Highway", riportiamo testuale dal sito Tmz, "una fonte vicina ai medici ci dice che ...

